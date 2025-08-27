iPhone 17, il 9 settembre la presentazione del nuovo smartphone di Apple: cosa si sa, 7 novità

La società di Cupertino ha invitato media e analisti per un evento di lancio dallo slogan ‘Awe dropping’, sbalorditivo

Sarà, con ogni probabilità, il prossimo 9 settembre la presentazione di iPhone 17, il nuovo modello di smartphone di Apple. Secondo quanto riporta Cnbc, infatti, la società di Cupertino martedì ha invitato media e analisti per un evento di lancio nel suo campus il 9 settembre alle 10 del mattino ora locale. Lo slogan dell’invito è ‘Awe dropping‘, sbalorditivo. Di solito le presentazioni dei nuovi telefoni di Apple avvengono a settembre, quindi tutto fa pensare che in questo evento verrà svelato iPhone 17. La presentazione sarà trasmessa in streaming sul sito di Apple.

Cosa si sa di iPhone 17

Molte le indiscrezioni che sono state raccolte dai siti specializzati sulle possibili caratteristiche di iPhone 17. Ecco cosa si sa, a oggi, sulle novità principali del nuovo modello: