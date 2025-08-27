iPhone 17, il 9 settembre la presentazione del nuovo smartphone di Apple: cosa si sa, 7 novità

Sarà, con ogni probabilità, il prossimo 9 settembre la presentazione di iPhone 17, il nuovo modello di smartphone di Apple. Secondo quanto riporta Cnbc, infatti, la società di Cupertino martedì ha invitato media e analisti per un evento di lancio nel suo campus il 9 settembre alle 10 del mattino ora locale. Lo slogan dell’invito è ‘Awe dropping‘, sbalorditivo. Di solito le presentazioni dei nuovi telefoni di Apple avvengono a settembre, quindi tutto fa pensare che in questo evento verrà svelato iPhone 17. La presentazione sarà trasmessa in streaming sul sito di Apple.
Cosa si sa di iPhone 17
Molte le indiscrezioni che sono state raccolte dai siti specializzati sulle possibili caratteristiche di iPhone 17. Ecco cosa si sa, a oggi, sulle novità principali del nuovo modello:
- Display: Per la prima volta, anche il modello base avrà un display OLED LTPO da 6,27″ con refresh rate a 120 Hz (tecnologia ProMotion), Always-On Display e vetro Ceramic Shield più robusto e con finitura antiriflesso, ottimo anche in ambienti esterni.
- Fotocamere: Il modulo posteriore potrebbe avere una doppia lente verticale, principale da 48 MP e ultra-wide, mentre la fotocamera frontale sarà da 24 MP per selfie e videochiamate molto più nitidi.
- Chip: Il modello base sarà equipaggiato con il nuovo chip A18 e 8 GB di RAM; i modelli Pro e Pro Max avranno l’A19 Pro, realizzato con processo produttivo a 2 nm e fino a 12 GB di RAM, ottimizzato per le funzionalità di Apple Intelligence.
- Design e materiali: Potrebbero esserci linee più sottili e squadrate: una struttura in alluminio per il modello base, ultra-sottile in titanio per il nuovo iPhone 17 Air (spesso appena 5,5 mm), e finiture opache per il Pro. Nuovo layout per il logo e MagSafe ridisegnato.
- Connettività: Migliorata con supporto a Wi-Fi 7, 5G avanzato e eSIM globale.
- Colori: Attesi nuovi colori, tra cui un arancione fluo, oltre ai classici nero, bianco, blu e grigio naturale.
- Prezzi: Possibile aumento rispetto al modello 16: si stima da circa 849 dollari per il modello base.