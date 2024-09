È il primo modello a essere progettato specificamente per l'Intelligenza Artificiale

Sarà presentato oggi, 9 settembre, alle 19 ora italiana dall’auditorium ‘Steve Jobs’ di Cupertino in California, il nuovo iPhone 16 di Apple: un modello che promette di aprire nuove strade in quanto è il primo a essere progettato specificamente per l’Intelligenza Artificiale. La presenza dell’Ai, stando agli sviluppatori, porterà miglioramenti in numerose funzioni del telefono: dall’assistente Siri, spesso poco brillante, alla creazione di emoji personalizzate al volo. Si tratta di una grossa novità in cui gli azionisti della società confidano per invertire il recente trend negativo di vendite: nell’ultimo decennio, gli aggiornamenti da un modello all’altro sono stati per lo più minori, un fattore che ha portato le persone a ritardare l’acquisto di un nuovo iPhone e ha provocato un calo dei modelli venduti.

Come funzionerà l’Ai su iPhone 16

La maggior parte delle attività dell’intelligenza artificiale di Apple, che si chiama Apple Intelligence, verrà eseguita direttamente sull’iPhone stesso anziché in data center esterni: una caratteristica che ha richiesto l’installazione di un processore speciale all’interno dei nuovi modelli in arrivo e che distingue iPhone 16 da altri concorrenti sulla piazza. È per questo che gli investitori prevedono una forte domanda per il telefono: il prezzo delle azioni di Apple, da quando la società ha presentato per la prima volta la sua strategia sull’Ai a giugno, è salito del 13% facendo incrementare la capitalizzazione della società a quasi 400 miliardi di dollari.

