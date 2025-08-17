Robot si sfidano ad atletica e calcetto, show al World Humanoid Games

Oltre 500 robot hanno gareggiato ai World Humanoid Robot Games, conclusi domenica a Pechino, in Cina. Alla competizione hanno partecipato 280 squadre provenienti da 16 Paesi, tra cui Stati Uniti, Germania e Giappone. Gli automi si sono sfidati in sport come calcio, corsa e boxe dentro il National Speed Skating Oval, un impianto da 12.000 posti costruito per le Olimpiadi invernali del 2022. L’evento è stato organizzato in un momento in cui la Cina ha intensificato gli sforzi per sviluppare robot umanoidi alimentati dall’intelligenza artificiale.