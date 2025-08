Robot accoglie i turisti alla Borsa di New York

Venerdì, i visitatori della Borsa di New York a Wall Street sono stati accolti da un robot.

I rappresentanti di RoboStore stavano manovrando il robot umanoide Unitree G1 EDU. I turisti erano per lo più entusiasti di vedere il robot in azione. Il robot è controllato tramite un’app. È in grado di accovacciarsi, correre, salutare con la mano, raccogliere piccoli oggetti ed è dotato di una telecamera e di un modulo di elaborazione NVIDIA Jetson Orin che può essere utilizzato per programmare il robot affinché svolga varie attività.