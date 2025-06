Il colosso di Cupertino ha presentato i nuovi prodotti che saranno lanciati sul mercato

Al Wwdc 2025 Apple ha svelato le ultime novità per gli sviluppatori e creator di app e giochi, come il prossimo lancio di iOS 26 e l’introduzione della tecnologia Liquid Glass. Fino al 13 giugno, la casa di Cupertino accoglierà più di 1000 developer, studenti e studentesse per un evento speciale in presenza all’Apple Park. Per chi volesse seguirlo live, il Wwdc2025 è in streaming sul canale Youtube di Apple.

Dopo il keynote, il Platforms State of the Union – trasmesso il 9 giugno in streaming – ha dato una visione più approfondita dei nuovi strumenti per i team di sviluppo, con miglioramenti per iOS, iPadOS, macOS, tvOS, visionOS e watchOS. La grande novità riguarda una revisione del software iOS, che include un nuovo look più tattile per le app native dell’iPhone e una nuova nomenclatura per identificare gli aggiornamenti del sistema operativo.

Perché iOS26 e non iOS19

Apple passerà a un metodo che le case automobilistiche hanno utilizzato per annunciare i loro ultimi modelli di auto, collegandoli all’anno successivo al loro arrivo presso le concessionarie. Ciò significa che la prossima versione del sistema operativo per iPhone, in uscita quest’autunno, si chiamerà iOS 26 anziché iOS 19, come ci si aspetterebbe in base alla numerazione usata sinora da Apple.

Che cos’è il Liquid Glass

Novità sul design del software, con una nuova interfaccia chiamata Liquid Glass, con particolari caratteristiche. Grazie al materiale traslucido e rifrangente con il quale è costruita la tecnologia, l’interfaccia cambia colore in base al contesto in cui è inserita e si adatta alla modalità chiara o scura. La novità riguarda anche iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26 e tvOS 26.



Tutte le altre novità di Apple

Apple ha migliorato l’app della fotocamera e della galleria, Safari avrà un nuovo look e una nuova dinamica di scorrimento. Occhi puntati anche sull’IA, con Apple Intelligence che avrà nuove funzionalità sulle traduzioni live in Messaggi, Telefono o FaceTime. Apple corre in aiuto anche a chi non ne può più delle numerose comunicazioni spam: su Messaggi, infatti, ciò che proviene da numeri sconosciuti verrà automaticamente filtrato. Per i possessori di computer Mac, novità sul sistema operativo – il macOS Tahoe 26 – mentre per chi non riesce a separarsi dal proprio Apple Watch, è in arrivo l’aggiornamento WatchOs 26.

Sia sui computer che sugli smartwatch, la tecnologia Liquid Glass cambierà il modo di fruire dei propri dispositivi portatili. Il nuovo design riguarda ovviamente anche Apple Tv, che offrirà l’aggiornamento TvOs 26 per un’esperienza di visione ancora mai sperimentata. Parzialmente deluso, infine, chi aspettava novità sostanziali sugli AirPods. La tecnologia resta pressoché la stessa ma gli auricolari potranno registrare audio di qualità professionale e potranno controllare a distanza la fotocamera.

Quando esce l’aggiornamento iOS 26?

Il prossimo iOS 26 verrà rilasciato come aggiornamento gratuito in autunno, più o meno contemporaneamente ai prossimi modelli di iPhone. La versione beta pubblica sarà invece distribuita già dal prossimo luglio.

Quali Iphone sono compatibili con iOS26?

Non tutti gli smartphone Apple saranno compatibili con il nuovo aggiornamento. Gli iPhone aggiornabili a iOS 17 e iOS 18 potranno utilizzare anche la versione 26, a eccezione di iPhone XR, iPhone XS e iPhone XS Max, che non sono compatibili con la nuova versione del software rilasciata da Cupertino.

Cosa significa WWDC

L’acronimo WWDC significa WorldWide Developers Conference, ed è la conferenza annuale organizzata da Apple per presentare le ultime novità per gli sviluppatori e le nuove versioni dei suoi sistemi operativi: per l’azienda di Cupertino è l’occasione per mostrare alla vasta platea del proprio pubblico i prodotti che saranno lanciati sul mercato, con gli aggiornamenti per i software di tutti i dispositivi in circolazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata