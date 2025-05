A Milano la tappa italiana dell’evento, focus su ‘Agentic AI’

Al via dal 14 maggio a Milano, al Superstudio Più in via Tortona, la tappa italiana di Reply Xchange 2025, l’evento annuale che riunisce professionisti IT, creativi e appassionati per esplorare il ruolo dinamico della tecnologia nel rimodellare i settori dell’economia e della società, di Reply, multinazionale italiana leader globale nella system integration e nella consulenza.

Nell’edizione di quest’anno, più di 5mila partecipanti e oltre 30 demo per toccare con mano il futuro dell’intelligenza artificiale: focus in particolare sull’‘Agentic AI’, l’evoluzione dell’AI verso ecosistemi di agenti intelligenti e autonomi, capaci di collaborare tra loro nei processi aziendali. “Il concetto degli agenti è nella storia dell’informatica, oggi sono quei neuroni che messi insieme possono costruire sistemi che sono veramente capaci di adattarsi al contesto, ragionare e automatizzare efficacemente il lavoro umano sia nell’ambito digitale che, trasposti nella robotica, nell’ambito fisico”, spiega a LaPresse il Chief Technology Officer di Reply, Filippo Rizzante. Con applicazioni possibili di ogni tipo, dallo chef AI che crea ricette personalizzate a soluzioni per consulenti finanziari o per la gestione delle relazioni con i clienti.

L’obiettivo è rendere uno strumento rivoluzionario come l’AI sempre più scalabile e accessibile a imprese e utenti. All’interno dell’evento anche una sezione legata alla ‘Physical AI’, che fa comunicare l’Intelligenza Artificiale con il mondo fisico per creare soluzioni di robotica avanzata e Internet of Things: presente, tra gli altri, un robot umanoide che, integrando modelli di AI in grado di camminare, resistere a colpi, ma anche di utilizzare le mani per diverse operazioni. Inoltre, varie demo sono dedicate all’impatto dell’Intelligenza Artificiale Generativa nella creazione di contenuti digitali: combinando Generative AI e modellazione 3D si può accelerare la produzione creativa di contenuti visivi realistici e coerenti, garantendo alta qualità estetica e ampia scalabilità. Le prossime tappe di Reply Xchange 2025 saranno il 4 giugno a Londra e Monaco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata