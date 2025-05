Il Cto Filippo Rizzante: "Il mondo della tecnologia sta accelerando tanto, ciò avrà impatto sia sul mondo digitale che su quello fisico"

Robot umanoidi che riproducono in modo sempre più realistico le espressioni facciali umane o in grado di camminare e usare le mani per diverse operazioni, quadri animati in una galleria d’arte: sono solo alcune delle oltre 30 demo a cui più di 5mila tra professionisti IT, creativi e appassionati possono assistere nella tappa italiana di Xchange, l’evento annuale di Reply, multinazionale italiana leader globale nella system integration e nella consulenza. L’appuntamento ha preso il via mercoledì 14 maggio a Milano al Superstudio Più in via Tortona e durerà fino a giovedì 15. Il Chief Technology Officer di Reply, Filippo Rizzante, descrive a LaPresse la velocità con cui le innovazioni tecnologiche hanno cambiato e sono destinate a cambiare ulteriormente la società: “Il mondo della tecnologia sta accelerando tanto, ancora di più rispetto al passato, e ciò è dovuto principalmente ai modelli fondamentali e agli algoritmi generativi. Ci sarà un forte impatto non solo nel mondo digitale, dove stiamo già vedendo una trasformazione di internet e del web, ma anche nel mondo fisico. Prodotti sempre più intelligenti inonderanno il nostro mondo fisico, cambiando anche le vite e influenzando l’economia e le relazioni sociali”.

Focus sull’Agentic AI

Tra i focus dell’edizione 2025 di Reply Xchange l‘Agentic AI’: una evoluzione dell’Intelligenza Artificiale in cui più agenti autonomi collaborano tra loro per svolgere compiti complessi, prendendo decisioni, ragionando e agendo in modo indipendente. L’AI non è più solo un assistente che risponde a comandi, ma una rete di agenti specializzati che si coordinano tra loro e con le persone per portare a termine un obiettivo. Con possibili applicazioni di ogni tipo: da GenAI Cooking, lo chef AI che crea ricette personalizzate, a soluzioni per consulenti finanziari o per la gestione delle relazioni con i clienti. L’obiettivo è rendere questo strumento rivoluzionario sempre più scalabile e accessibile a imprese e utenti. “Una democratizzazione totale”, nelle parole di Rizzante: “La programmazione sta diventando sempre di più una collaborazione nello scrivere in linguaggio naturale con la macchina. Abbiamo sviluppato decine di agenti che supportano i nostri ingegneri a produrre software in modo sempre più veloce, e questa democratizzazione aiuta sicuramente le strutture più piccole a competere anche su problemi molto complessi e a livello globale”.

AI e creatività

E questo vale anche per la creatività: “Io mi immagino che in futuro i film blockbuster saranno appannaggio di singoli team o di singoli individui, cosa che oggi sappiamo non è assolutamente fattibile. E questo aprirà molte chance”, dice Rizzante. Non è un caso che per il secondo anno consecutivo, Reply ha organizzato il Reply AI Film Festival – la competizione internazionale rivolta a creativi, registi e videomaker che desiderano cimentarsi nella realizzazione di un cortometraggio, avvalendosi dei principali strumenti di Intelligenza Artificiale – A questo concorso quest’anno si è anche aggiunto il Reply AI Music Contest, un concorso dedicato all’impiego dell’AI nelle performance musicali live.

‘Umani digitali’ e robot

Tra le altre novità più interessanti di quest’anno, Rose, il digital human iper-realistico di Reply, che riesce anche a comunicare con il linguaggio dei segni, come ha spiegato Caterina Vergata, Partner di Reply: “L’Intelligenza Artificiale può quindi avere un ruolo importante per promuovere e realizzare un livello più alto di inclusione ed abbattere le barriere”. Ma anche la sezione legata alla ‘Physical AI’, che fa comunicare l’Intelligenza Artificiale con il mondo fisico per creare soluzioni di robotica avanzata e Internet of Things: presente, tra gli altri, un robot umanoide che, integrando modelli di AI è in grado di camminare, resistere a colpi, ma anche di utilizzare le mani per diverse operazioni. “Quando un robot antropomorfo o un braccio sono in grado di interagire con l’ambiente esterno e capire dove sono, le applicazioni sono tantissime: dalla logistica al manufacturing a operazioni in ambienti pericolosi. Con una programmazione illimitata: un giorno potranno guidare veicoli”, spiega Maurizio Griva, Partner di Reply. Infine, varie demo sono dedicate all’impatto dell’Intelligenza Artificiale Generativa nella creazione di contenuti digitali: combinando Generative AI e modellazione 3D si può accelerare la produzione creativa di contenuti visivi realistici e coerenti, garantendo alta qualità estetica e ampia scalabilità. “Questo strumento ha una crescita esponenziale, mese dopo mese ci permette sempre di più di raffinare in termini qualitativi e quantitativi i contenuti, producendoli più velocemente e in scala”, afferma Roberto del Ponte, Partner di Reply. Le prossime tappe di Reply Xchange 2025 saranno il 4 giugno a Londra e Monaco.

