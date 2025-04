Il ceo del colosso del web lancia la nuova app: "Aumento produttività potrà riflettersi in crescita Pil"

Il numero uno di Meta Mark Zuckerberg e Satya Nadella, ceo di Microsoft, discutono di Intelligenza artificiale. L’occasione è il lancio da parte di Meta della nuova app Meta AI che sfida ChatGpt. Lavorando per differenziarsi nell’affollato campo dell’intelligenza artificiale, Meta Platforms ha lanciato un’app AI autonoma – con una componente di social media – per competere con la concorrente ChatGPT di OpenAI. E’ un passo ulteriore rispetto all’uso dell’AI nei social media, già avviato da tempo su Whatsapp.

I ceo di Meta e Microsoft a Menlo Park

Martedì 29 aprile 2025, alla conferenza inaugurale del colosso tecnologico californiano LlamaCon, a Menlo Park, il ceo di Meta Mark Zuckerberg ha chiacchierato con il ceo di Microsoft Satya Nadella in una discussione tecnica sulla velocità dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e su come la tecnologia sta cambiando sia le loro aziende sia il mondo. Riconoscendo che c’è molto “hype” intorno all’intelligenza artificiale, Zuckerberg ha affermato che “se questo porterà a massicci aumenti della produttività, ciò dovrà riflettersi in importanti aumenti del Pil”. “Ci vorranno molti anni, molti anni, per risolvere”, ha detto Zuckerberg. “Sono curioso di sapere cosa ne pensi, qual è la tua visione attuale su cosa dovremmo cercare per capire i progressi che stiamo facendo?”.

Nadella ha parlato dell’avvento dell’elettricità, dicendo che “l’intelligenza artificiale ha la promessa, ma ora devi davvero far sì che fornisca il vero cambiamento nella produttività – e questo richiede software e anche cambiamenti di gestione. Perché in un certo senso, le persone devono lavorarci in modo diverso”. Ha detto che ci sono voluti 50 anni prima che la gente capisse come cambiare il modo in cui le fabbriche funzionavano con l’elettricità. Zuckerberg ha risposto: “Beh, stiamo tutti investendo come se non ci volessero 50 anni, quindi spero che non ci vorranno 50 anni”.

