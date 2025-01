La fiera annuale della tecnologia ha aperto a Las Vegas martedì 7 gennaio dopo due giorni di anteprime per i media. In passato noto come Consumer Electronics Show, il CES riunisce partecipanti ed espositori da tutto il mondo. Anche quest’anno, come il precedente, l’intelligenza artificiale (IA) è presente ovunque in questa manifestazione di più giorni. L’edizione 2024 del CES aveva registrato oltre 138.000 partecipanti.

Ecco alcune delle invenzioni presentate:

Romi: il robot di supporto emotivo. L’azienda giapponese Mixi Inc. ha presentato Romi, un robot di supporto emotivo che utilizza l’IA per conversare con persone sole.

Mi-Mo: il primo robot AI polivalente. L'azienda Jizai Inc. ha creato Mi-Mo, descritto come il "primo robot AI polivalente al mondo" in grado di pensare e agire autonomamente sulla base di input visivi, sonori o motori.

Jennie: il cane robot per persone con demenza. La società americana Tombot ha sviluppato Jennie, un cane robot progettato per chi soffre di demenza. Dotato di sensori tattili su tutto il corpo, Jennie reagisce al tocco e risponde ai comandi vocali.

molluSCAN: il monitoraggio dell'acqua con molluschi connessi. L'azienda francese molluSCAN utilizza una combinazione di natura e tecnologia avanzata per monitorare la qualità dell'acqua. I molluschi connessi forniscono un sistema di allarme precoce in caso di rilevamento di inquinamento.

: il monitoraggio dell’acqua con molluschi connessi. L’azienda francese molluSCAN utilizza una combinazione di natura e tecnologia avanzata per monitorare la qualità dell’acqua. I molluschi connessi forniscono un sistema di allarme precoce in caso di rilevamento di inquinamento. Pukkie: il passeggino smart per animali domestici. Per chi ama coccolare i propri amici a quattro zampe, l’azienda cinese Pukkie ha creato un passeggino smart con sterilizzazione, deodorazione, ventilazione e persino un sistema di riscaldamento per garantire il massimo comfort agli animali in movimento.

