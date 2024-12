Il prototipo presentato dalla Marina si chiama 'Erizo'

Si chiama ‘Erizo‘, acronimo di ‘Evento de reacción contra incendios en la zona de operaciones‘ (Evento di reazione contro gli incendi nell’area delle operazioni), ed è il nuovo robot che la Bolivia utilizzerà per combattere gli incendi boschivi.

Il prototipo della Marina boliviana è stato presentato nelle scorse ore. Erizo può essere portato direttamente nel cuore dell’incendio ed è in grado di trasportare e scaricare fino a 3,8 tonnellate di acqua sulle fiamme.

Il robot si unirà agli esseri umani per contrastare una delle più gravi calamità naturali del Paese, considerato che gli incendi hanno devastato almeno 10 milioni di ettari di foreste e praterie in Bolivia, colpendo la salute dei residenti in varie città a causa del fumo denso.

