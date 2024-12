L'avviso su X: "Ci aspettiamo che le cose tornino alla normalità a breve"

WhatsApp down. L’applicazione di messaggistica ha comunicato di “essere a conoscenza di alcuni problemi tecnici” e si “stare lavorando attivamente a una soluzione“. “Stiamo iniziando a vedere un ritorno alla normalità per la maggior parte delle persone”, si legge in un post su X. “Ci aspettiamo che le cose tornino alla normalità a breve”.

We’re aware of some issues accessing WhatsApp. We’re actively working on a solution and starting to see a return to normal for most people. We expect things to be back to normal shortly.

— WhatsApp (@WhatsApp) December 11, 2024