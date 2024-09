È il primo modello dello smartphone di Cupertino pensato per l'intelligenza artificiale

Code fuori da un negozio Apple a Londra per acquistare il nuovo iPhone 16, il primo modello dell’azienda di Cupertino costruito per l’intelligenza artificiale. I cellulari sono disponibili negli store a partire da oggi, venerdì 20 settembre. Il prezzo del nuovo iPhone 16 varia a seconda del modello e delle specifiche tecniche scelte. Il prezzo di partenza del modello base è di 979 euro, il modello Plus, con uno schermo più grande, è disponibile a partire da 1.129 euro.

