L'evento si è svolto a Milano, a Palazzo Mellerio

Al ‘Digital Coffee’ di Jakala focus sull’Intelligenza Artificiale per ottimizzare le campagne di marketing e pubblicitarie digitali, migliorando l’accesso al dato e rispondendo rapidamente ai nuovi trend di mercato. Questi i principali temi protagonisti del nuovo appuntamento esclusivo organizzato da Jakala, azienda specializzata in dati AI ed esperienze personalizzate e nel guidare le imprese nella trasformazione digitale. L’evento di Jakala, che ha uffici in tutto il mondo, si è svolto nella sede di Milano a Palazzo Mellerio, nell’ambito del ciclo di incontri ‘Digital Coffee’ dedicati al mondo dell’Artificial Intelligence (AI).

L’evento, dal titolo ‘Media intelligenti: l’AI come boost per ottimizzazione e accesso al dato’, è stato guidato da Amedeo Guffanti, Digital & Media Managing Director di Jakala, e moderato da Andrea Cabrini, Direttore di Class Cnbc. Grande attenzione all’analisi delle opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale nel settore Digital & Media. Infatti, il Digital & Media Managing Director di Jakala Amedeo Guffanti ha sottolineato come l’AI rappresenti una leva cruciale per ottimizzare l’accesso al dato e migliorare l’efficienza operativa e come i media intelligenti possano sfruttare l’intelligenza artificale per trasformare la gestione dei dati, supportare le decisioni strategiche e ampliare le opportunità di crescita nel settore.

“Con le strategie Ai attive- ha spiegato Guffanti – rileviamo maggiore efficienza ed efficacia nelle campagne di marketing, che vedono aumentare i propri volumi fra il 20% e il 30% e vedono una riduzione dei costi di acquisizione tra il 15% e il 20%”. Alla tavola rotonda hanno partecipato Marco Caradonna, Co-founder & General Partner di BlackSheep, Davide Giannini, Head of Digital Marketing di Banco Bpm, Raffaele Pastore, General Manager di Upa, Emanuela Pignataro, Ceo di Lanieri, e Mascia Salucci, Head of Digital di Msc Cruises, che hanno messo in luce come l’adozione delle tecnologie di AI consenta maggiore competitività, campagne più efficienti e un impatto positivo sull’esperienza del consumatore.

