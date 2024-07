La causa e l'entità del guasto non sono chiare

Utenti Microsoft di tutto il mondo, tra cui banche e compagnie aeree, hanno segnalato interruzioni diffuse oggi, poche ore dopo che l’azienda tecnologica ha dichiarato che sta gradualmente risolvendo un problema che riguarda l’accesso ad app e servizi Microsoft 365. La causa, la natura esatta e l’entità del guasto non sono chiare. Nei suoi post su X, Microsoft sembra suggerire che la situazione stia migliorando, ma ore dopo vengono ancora segnalate interruzioni crescenti in tutto il mondo.

Il sito DownDectector, che tiene traccia delle interruzioni di servizio internet segnalate dagli utenti, ha registrato problemi crescenti nei servizi di Visa, ADT security e Amazon, e nelle compagnie aeree, tra cui American Airlines e Delta. In Australia inoltre i media hanno riferito che compagnie aeree, fornitori di telecomunicazioni, emittenti e banche hanno subito interruzioni a causa della perdita di accesso ai sistemi informatici. Anche alcune banche neozelandesi hanno dichiarato di essere offline. Microsoft 365 ha scritto su X che l’azienda sta “lavorando per reindirizzare il traffico interessato verso sistemi alternativi per alleviare l’impatto in modo più rapido” e che sta “osservando una tendenza positiva nella disponibilità del servizio”.

Stamattina nell’aeroporto di Berlino è stato bloccato il traffico aereo a causa di quello che è stato definito un malfunzionamento tecnico. Per quanto riguarda l’Australia, tra le interruzioni segnalate figurano le banche NAB, Commonwealth e Bendigo, le compagnie aeree Virgin Australia e Qantas, nonché fornitori di servizi internet e telefonici come Telstra. Emittenti australiane fra cui Abc e Sky News non hanno potuto trasmettere sui loro canali televisivi e radiofonici e hanno segnalato improvvisi blocchi dei computer basati su Windows.

Ryanair: “Interruzioni su rete, arrivare in aeroporto tre ore prima”

“Attualmente stiamo riscontrando interruzioni sulla rete a causa di un guasto IT globale di terzi, fuori dal nostro controllo. Consigliamo a tutti i passeggeri di arrivare in aeroporto almeno tre ore prima dell’orario di partenza previsto”. Lo scrive Ryanair sui social dopo i problemi globali riscontrati da Microsoft. “Se dovete partire oggi e non avete ancora effettuato il check-in per il tuo volo, potete farlo in aeroporto. Ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi causati a seguito di questa interruzione IT globale di terzi”, si legge ancora.

We’re currently experiencing disruption across the network due to a Global 3rd party IT outage which is out of our control. We advise all passengers to arrive at the airport at least 3 hours before their scheduled departure time. Cont’d in comments… — Ryanair (@Ryanair) July 19, 2024

Ritardi negli aeroporti spagnoli

“A causa di un guasto nel sistema informatico, si stanno verificando alterazioni nei sistemi di Aena e negli aeroporti della Spagna, che potrebbero provocare ritardi. Stiamo lavorando per risolvere il prima possibile”. Lo scrive sui social l’Aena, l’ente responsabile per gli aeroporti spagnoli. “Nel frattempo, le operazioni si stanno svolgendo con i sistemi manuali”.

Ritardi anche all’aeroporto di Amsterdam

Disagi anche all’aeroporto di Amsterdam Schiphol. “Il guasto ha un impatto sui voli da e per Schiphol”, ha dichiarato un portavoce segnalando ritardi nei voli e aggiungendo che non è ancora chiaro il numero di voli interessati. Lo riporta la Bbc.

