Un laboratorio intelligente, dedicato allo sviluppo e alla sperimentazione del Cloud e dell’Intelligenza Artificiale per dimostrare le potenzialità di queste tecnologie applicate nei diversi settori quali smart city, turismo, settore manifatturiero e retail, settore finanziario. È quello che troverà spazio a Torino nel primo Customer Innovation Center realizzato da Tim Enterprise insieme a Google Cloud, con l’obiettivo di guidare l’innovazione e velocizzare la trasformazione della Pubblica Amministrazione e delle imprese. La nuova struttura, inaugurata oggi presso OGR Tech – hub per l’innovazione delle OGR Torino – nasce con l’obiettivo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese attraverso i nuovi scenari di innovazione digitale.

“Questo è secondo noi la parte più evoluta in questo Paese, in questo momento di innovazione, su temi di cloud e intelligenza artificiale. È un posto dove noi abbiamo iniziato il percorso nel 1964, quando la nostra azienda decise di creare questo lab, dove gestiamo 2.800 brevetti. E’ un posto dove stiamo dando spazio alle persone che insieme a noi vogliono contribuire al processo di sviluppo di questo Paese. Da sempre è un centro di eccellenza: per darvi la dimensione dello sforzo, in questa città noi abbiamo 2mila persone, duecento lavorano nei laboratori di sviluppo e di innovazione tecnologica. Questa oggi è la punta del nostro iceberg”, afferma Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer di Tim.

