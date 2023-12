La reazione di Musk: "Vergognoso che si tiri fuori una notizia di due anni fa"

Un robot della Tesla aggredì un ingegnere. La notizia viene riportata da diversi media americani, tra i quali Fortune, ed è stata commentata su X dallo stesso fondatore, Elon Musk. Poiché la notizia risalirebbe a due anni fa (si tratta di un’aggressione da parte di un robot avvenuta a Austin), Musk sui social ha scritto: “È davvero vergognoso che i media tirino fuori un infortunio di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (presente in tutte le fabbriche) e insinuino che ora sia dovuto a Optimus”.

Correct.

Truly shameful of the media to dredge up an injury from two years ago due to a simple industrial Kuka robot arm (found in all factories) and imply that it is due to Optimus now.

— Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2023