Il patron di X è arrivato a bordo di una Tesla bianca, sulle spalle il figlio

E’ arrivato ad Atreju Elon Musk, il patron di X. Musk è arrivato a bordo di una Tesla bianca. Era considerato il ‘superospite’ il cui nome è rimasto a lungo segreto.

Il patron di Tesla ha fatto il suo ingresso in sala, acclamato dal pubblico, con il figlio sulle spalle. Musk si è concesso ai fotografi prima dell’intervista che parte dal tema della natalità. La premier Giorgia Meloni si è trattenuta per l’inizio dell’intervista, seduta in prima fila accanto al presidente del Senato Ignazio La Russa e al ministro della Difesa Guido Crosetto.

L’immigrazione non può risolvere il calo demografico ha detto Musk. Per contrastare il calo della popolazione “non possiamo dipendere da altri Paesi”, ha aggiunto Musk, “ogni volta che un Paese diventa industrializzato la sua popolazione inizia subito a scendere”. La Cina, ha sottolineato, “perderà il 40% della sua popolazione”. L’immigrazione, dunque, “non può risolvere il problema”. Ma, ha continuato, “bisogna favorire la nascita di una nuova generazione” facendo figli “altrimenti questa non ci sarà”.

