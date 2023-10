L'evento al MIMIT con i tre ministri

Al via, presso il ministero dell’imprese e del made in Italy, il trilaterale che vede coinvolti Italia, Francia e Germania sul tema del digitale e dell’intelligenza artificiale. L’incontro tra il ministro Adolfo Urso, il suo omologo francese Bruno Le Maire e quello tedesco Robert Habeck, segue la riunione dello scorso giugno a Berlino, in una serie di tre incontri che vedranno la fine a Parigi.

