Le parole del sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione in occasione della 'ComoLake2023 - Next Generation Innovations'

“Dagli esponenti del mondo delle imprese, dell’università e della politica presenti al ‘ComoLake2023 – Next Generation Innovations’ sono arrivate molte idee in tema di digitale, rete, servizi e innovazione, che il governo aveva peraltro in parte già affrontato, e molte proposte interessanti. Una di queste è quella di Massimo Ibarra di creare un newtwork delle ‘academy’ delle aziende che si occupano di intelligenza artificiale in una collaborazione fra privati, pubblico e università. E lavoreremo insieme su questo fronte”. Lo ha detto il sottosegretario Alessio Butti, alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, a LaPresse, in occasione della ‘ComoLake2023 – Next Generation Innovations‘, che ha riunito a Cernobbio il gotha dell’intelligenza artificiale, del mondo tech e telco, dal 5 al 7 ottobre.

Maximo Ibarra, ceo di Engineering, con una carriera da top manager nel settore tlc, dal palco di ‘ComoLake2023 – Next Generation Innovation’, ha detto che sull’ intelligenza artificiale “l’Italia ha un’occasione unica di portare nel Paese tech champion e sfruttare l’Ai, ma a condizione di mettere in piedi un piano Marshall dal punto di vista dell’education e del training con la collaborazione fra privato e pubblico e accademia, per fare emergere più talenti”, perché “quando si parla di tecnologie il punto non è quante risorse si hanno, ma le competenze umane su cui investire”. Ibarra ha fatto di recente una proposta al ministro del Made in Italy e delle imprese Adolfo Urso: “molte delle nostre realtà del mondo privato hanno delle ‘Academy’ e investono in education e se riuscissimo a costruire un newtork delle academy che allevano i nostri talenti avrebbe un effetto moltiplicativo – ha spiegato il top manager – Lavorare assieme per posizionare l’Italia come tech champion è un’opportunità da non perdere“. E Butti rilancia, con qualcosa che va proprio in questa direzione, “un approccio globale sull’innovazione, per la rete, per i servizi e per l’intelligenza artificiale”.

A ‘Comolake2023’ non si è parlato solo di intelligenza artificiale, ma anche di rete e connettività. “Noi come governo – ha spiegato Butti – abbiamo già messo insieme un Fondo per la Innovazione con Cdp che come moltiplicatore arriverà a circa 800 milioni di euro e andrà a premiare le start up più interessanti del panorama dell’innovazione dell’intelligenza artificiale. Inoltre il governo a breve emanerà un provvedimento legislativo molto snello per affrontare le richieste maturate in sede europea, visto che entro l’anno l’Europarlamento vuole licenziare l’Ai Act (destinato a regolamentare l’impiego dell’intelligenza artificiale, ndr)”. E poi – ha annunciato Butti – “in settimana firmerò il decreto di nomina per il gruppo di esperti che andrà a elaborare la strategia dell’Italia, vedremo se triennale o quinquennale”.

