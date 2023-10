Il nuovo smartphone di Cupertino ha fatto il suo debutto a settembre

Il nuovo smartphone di Apple, iPhone 15, ha fatto il suo debutto negli store di tutto il mondo lo scorso settembre. Molte le novità presenti nella nuova creatura della casa di Cupertino: dalla ricarica Usb-C alla fotocamera da 48 megapixel con teleobiettivo, fino al processore basato sul chip A16 Bionic. Ecco le più importanti caratteristiche di iPhone 15 e le differenze con il precedente modello, il 14.

Il design

Una novità importante riguarda il design del nuovo telefono. Come spiega una nota di Apple, su iPhone 15 “per la prima volta su uno smartphone, il colore è infuso nel vetro posteriore dando vita a cinque bellissimi colori“. Le tonalità, inoltre, sono in genere più sui colori pastello rispetto a quelle più accese del modello precedente. Ma è soprattutto la resistenza nel tempo che caratterizza iPhone 15: il suo design è resistente all’acqua e alla polvere e, afferma ancora Apple, “la parte frontale in Ceramic Shield risulta ancora più resistente di qualsiasi vetro per smartphone”.

La Dynamic Island

Dal punto di vista dell’esperienza utente, iPhone 15 si caratterizza per la presenza della ‘Dynamic Island’, un modo innovativo per interagire con gli avvisi importanti e le attività in tempo reale. È un elemento hardware e software che occupa la parte superiore dello schermo e compare ogni volta che il display è acceso. Consente di ricevere gli aggiornamenti su chiamate, navigazione satellitare, servizi di food delivery: ma anche di intervenire sulle app, ad esempio per bloccare un timer in corso o la riproduzione musicale.

Fotocamera migliorata

Grosso è il miglioramento tra un modello e l’altro per quanto riguarda la fotocamera. Quella principale presenta un sensore da 48 megapixel, quattro volte superiore rispetto a quella di iPhone 14: con risultati superiori in termini di colori, performance in situazioni di luce scarsa e nitidezza. Inoltre, spiega Apple, “grazie all’intelligente integrazione tra hardware e software, un’ulteriore opzione di teleobiettivo 2x offre tre tipi di zoom di qualità ottica (0,5x, 1x, 2x) per la prima volta su un sistema a doppia fotocamera su iPhone”.

Performance più alta dal nuovo processore

Su iPhone 15 c’è un nuovo processore, basato sul chip A16 Bionic. “Con due high-performance core per un risparmio energetico del 20% e quattro high-efficiency core, la CPU 6-core è più veloce della generazione precedente ed è in grado di svolgere facilmente le operazioni più complesse garantendo allo stesso tempo una straordinaria durata della batteria. La GPU 5-core ha il 50% di banda di memoria in più per prestazioni grafiche incredibili per guardare film in streaming e per giocare”, scrive Apple. La maggiore efficienza della nuova Cpu consentirà inoltre alla batteria di iPhone 15 di durare di più rispetto al predecessore.

La ricarica Usb-C

Infine, la novità che in molti aspettavano: la ricarica tramite lo standard del cavo Usb-C, già ampiamente utilizzato su molti dispositivi, inclusi i computer Mac e molti iPad. Una scelta, quella di abbandonare i cavi con porta Lightning, dovuta a un obbligo imposto per il 2024 dalle autorità di regolamentazione europee. Ma che presenta anche grossi vantaggi in termini di velocità di ricarica e di trasferimento dati.

