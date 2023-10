Così il Direttore della divisione cyber & security: "Nuova strategia focalizzarsi su difesa, space economy e organizzazioni strategiche"

“A livello mondiale la cybersicurezza è un ecosistema. Le minacce ibride degli ultimi due anni hanno dimostrato il bisogno di una risposta di sistema e cooperativa. Lo si dice da dieci anni ma finalmente cominciamo a vedere queste risposte a livello di strategia, a livello tecnologico, di pratiche e organizzativo” così il Direttore della divisione cyber & security di Leonardo Andrea Campora nella seconda giornata del Cybertech Europe 2023 nel centro congressi La Nuvola a Roma. “La nuova strategia di Leonardo è quella di focalizzarsi sui tre mercati che avranno un maggior impatto sulla vita dei cittadini: la difesa, la space economy e le organizzazioni strategiche. Due gli aspetti fondamentali: il principale è il secure by design cioè mettere in sicurezza le piattaforme, a partire da quelle di Leonardo, a cominciare dalla progettazione. Il tema delle nuove competenze è un altro elemento in cui si gioca la partita dell’Europa perché in un mondo in cui i progetti durano sei mesi la capacità di fare re-skilling delle competenze sarà fondamentale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata