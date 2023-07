Permetterà di esplorare le cave in Val D'Ossola da cui proviene il marmo della cattedrale

Sono in arrivo per i visitatori del Duomo di Milano dei nuovi visori di realtà aumentata e realtà virtuale: è stato presentato oggi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo il progetto Duomo 4.0. La nuova attrazione a disposizione dei visitatori prevede l’uso di visori Oculus e smartglass, per due nuove attrazioni: la realtà virtuale permetterà agli utenti di esplorare le cave di Candoglia in Val D’Ossola da cui proviene il marmo della cattedrale, mentre gli smartglass saranno utilizzabili durante la visita del Duomo e dell’area archeologica sotto al sagrato della piazza per un’esperienza immersiva che arricchisce con immagini e suoni il percorso all’interno del monumento.

