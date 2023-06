Secondo Tmz un rappresentante del governo avrebbe contattato il patron di Meta per organizzare l'incontro nella gabbia tra i due miliardari

Secondo il sito di gossip americano Tmz, un rappresentante del governo italiano avrebbe contattato nei giorni scorsi Mark Zuckerberg, patron di Meta (Facebook, Instagram) per comunicargli la disponibilità dell’Italia a ospitare al Colosseo il combattimento di arti marziali che Zuckerberg starebbe organizzando contro Elon Musk. La notizia è subito rimbalzata su tutti i giornali statunitensi, ma è stata poco dopo smentita dal ministero della Cultura: “Non c’è stato alcun contatto formale da parte del Ministero né tantomeno alcun atto scritto. Anche se la notizia appare gustosa, è infondata. Il Colosseo viene concesso, non da oggi, per eventi a pagamento di alto profilo quasi sempre a scopo benefico. Ogni richiesta viene valutata attentamente dalla direzione del Parco archeologico che ne verifica la compatibilità ai fini della tutela del sito e non compete all’organo politico“, hanno riferito fonti ministeriali. “Quanto accaduto questa mattina è l’ennesima dimostrazione che il patrimonio culturale italiano è al centro dell’interesse mondiale. Se Zuckerberg e Musk volessero esibirsi nel Colosseo dovrebbero dare vita a una sfida che si concluda con un abbraccio. E magari sarebbe meglio una sorta di certamen, un duello a colpi di versi in latino. E dovrebbero assicurare un congruo contributo economico da devolvere alla tutela dei beni storico-artistici italiani e magari una quota all’Emilia Romagna”, proseguono le fonti del ministero.

La sfida su Twitter

La settimana scorsa, in un botta e risposta su Twitter, i due miliardari sembravano essersi accordati sull’organizzare un match di MMA (arti marziali miste) tra di loro, addirittura all’interno di una gabbia. Tutto è iniziato quando Musk, proprietario di Twitter, ha risposto a un tweet in cui si diceva che Meta si stava preparando a rilasciare un nuovo rivale del social network, chiamato ‘Threads’. Il ceo di Tesla ha lanciato una frecciatina sul fatto che il mondo sia diventato “esclusivamente sotto il controllo di Zuck senza altre opzioni”, ma poi un utente di Twitter ha scherzosamente avvertito Musk del fatto che Zuckerberg sia esperto di jiu jitsu. “Sono pronto a fare un incontro in gabbia se lui lo è”, ha replicato Musk, divertito. Zuckerberg ha subito risposto. “Mandami la posizione”, ha scritto Zuckerberg in una storia di Instagram, che mostrava uno screenshot del tweet di Musk insieme alla risposta di un altro utente che esortava il proprietario di Twitter a “iniziare l’allenamento”. Non si sa ancora se Musk e Zuckerberg riusciranno a salire sul ring. Ma, se lo faranno, probabilmente Roma non sarà la location.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata