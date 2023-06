La competizione ha coinvolto oltre 50 imprese, pmi e startup

Tim premia le aziende italiane più innovative in tema di cybersicurezza. Ad aggiudicarsi a pari merito il premio della “Cybersecurity Made in Italy Challenge” tre aziende: Ermes, Pikered e Sensoworks. La competizione sulla sicurezza informatica targata Tim ha coinvolto oltre 50 imprese, pmi e startup. “Hanno risposto all’appello tantissime aziende. Un lavoro rigoroso ma alla fine bisogna scegliere. Abbiamo scelto Ermes, Pikered e Sensoworks. Tre startup con tagli diversi: dalla navigazione sicura sul web al mondo dell’operation technology. Tre aziende distintive che secondo noi possiedono tutti gli ingredienti per poter spingere sulla crescita” dice il Chief public affairs and security officer di Tim e Amministratore delegato di Telsy Eugenio Santagata. Durante l’evento presentato anche il white paper del Centro Studi Tim che mostra lo stato dell’arte nel settore. “Un mercato in crescita quello della cybersicurezza. Parliamo di circa due miliardi all’anno in Italia con una crescita annuale del 14-16% circa. In Italia il mercato è ancora relativamente piccolo rispetto agli altri paesi europei ma c’è un trend in crescita. Si calcola che nel 2030 i dispositivi connessi saranno 125 miliardi quindi più dispositivi connessi per un solo abitante. Questo pone un problema di sicurezza e questo mercato è destinato a crescere” spiega Santagata. Ad aprire i lavori Elio Schiavo, Chief Enterprise and Innovative Solutions Officer TIM, che ha illustrato il ruolo delle tecnologie cyber e le prospettive di crescita nell’ambito dell’offerta di servizi digitali a 360 gradi che TIM Enterprise rende disponibili alle aziende e alla Pubblica Amministrazione. Sono intervenuti inoltre Giorgia Dragoni, Ricercatrice dell’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano e Bruno Frattasi, Direttore Generale Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

