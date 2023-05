L'annuncio su Twitter: "Il reclutamento non è ancora aperto per la nostra sperimentazione clinica"

Novità sulle sperimentazioni umane di chip nel cervello. “Siamo entusiasti di condividere che abbiamo ricevuto l’approvazione della Fda per lanciare il nostro primo studio clinico sull’uomo”. Così in un tweet Neuralink, la società di Elon Musk che studia la possibile applicazione di chip nel cervello umano, annuncia di aver ottenuto l’autorizzazione dalla Food and Drug Administration Usa per la sperimentazione sull’uomo.

“Questo – prosegue il tweet – è il risultato di un incredibile lavoro del team Neuralink in stretta collaborazione con la Fda e rappresenta un primo passo importante che un giorno permetterà alla nostra tecnologia di aiutare molte persone. Il reclutamento non è ancora aperto per la nostra sperimentazione clinica. Annunceremo presto ulteriori informazioni in merito”.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

— Neuralink (@neuralink) May 25, 2023