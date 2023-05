Serviranno per il monitoraggio delle tempeste

NASA e Rocket Labs hanno lanciato due piccoli satelliti, chiamati TROPICS, per il monitoraggio delle tempeste su un razzo lanciato in orbita dalla Nuova Zelanda. La NASA ha dichiarato in un comunicato stampa che il razzo ha seguito una traiettoria leggermente inclinata a nord-est della penisola di Mahia. Un lancio precedente era stato riprogrammato a causa del maltempo

