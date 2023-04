Esattamente vent’anni fa, il 28 aprile 2003, debuttava l’iTunes Music Store, il negozio digitale di musica di Apple che rivoluzionò il modo di fruire i brani facendo da apripista ai servizi in streaming. Dopo un anno di trattative, Steve Jobs trovò un accordo con le case discografiche per mettere in vendita le canzoni in rete a 99 centesimi. L’ideale per il nuovo lettore musicale portatile della casa della Mela: l’Ipod, che aveva fatto il suo debutto sul mercato nel 2001. Da allora lo store di Apple si è allargato sempre più e ora è diventato un punto di riferimento anche per film, app e giochi.

