E' accaduto a un utente che ha raccontato la sua storia su Reddit: grazie alle notifiche ha chiamato il suo medico, che ha avvertito il 911

L’Apple Watch salva (un’altra) vita. Un uomo ha scoperto grazie all’orologio intelligente di avere una grave emorragia interna, iniziata mentre dormiva: ad avvertirlo sono state proprio le notifiche.

Ha raccontato il tutto su Reddit: “La scorsa settimana avevo il mio Apple watch acceso per lavoro e quando sono andato a pranzo ero un po’ stanco, così mi sono sdraiato sul divano per un pisolino veloce. Dopo il pisolino, ho controllato le notifiche e ne avevo almeno 10 che mi facevano battere il polso. Ho lasciato perdere il resto della giornata e ho provato a sdraiarmi, ma non si fermava, così ho fissato un rapido videoconsulto con il mio medico. Il mio medico mi ha fatto controllare i tempi e le pulsazioni, mi ha fatto controllare l’ossigeno e poi ha chiamato il 911 per me. Ho avuto una grave emorragia interna, avevo poco più di 3 g/dl di emoglobina, mentre il mio valore normale è di circa 15 – ha spiegato sul social -. All’inizio i soccorsi avevano detto che si trattava di un attacco cardiaco, ma era un’emorragia gastrointestinale. Hanno detto che se non fossi arrivato lì per una trasfusione quando l’ho fatto, non ce l’avrei fatta. Quindi benedite le infermiere, i dottori, le persone che hanno donato il sangue e tutti coloro che mi hanno aiutato a lavorare su di me, ma sarei semplicemente svenuto e morto senza saperlo se non fosse stato per il mio Apple Watch”.

L’utente, che si chiama DigitalMofo, ha parlato del suo Apple Watch 7, ringraziando l’oggetto tanto quanto il suo medico: entrambi hanno contribuito a salvargli la vita.

