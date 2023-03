Florence Labb, Global Customer Marketing Manager di Esaote: "L'intelligenza artificiale è al centro del sistema. Il nostro Augmented Insight™ include soluzioni basate sull'intelligenza artificiale con un approccio clinico multidisciplinare"

Esaote, azienda italiana leader nel settore biomedicale, ha presentato il primo marzo 2023 il nuovo sistema ecografico premium MyLab™X90 con una cerimonia dedicata alla Società Europea di Radiologia, in occasione di ECR 2023 a Vienna. “MyLab™X90 offre prestazioni eccellenti ed è progettato per massimizzare l’affidabilità diagnostica e semplificare i flussi di lavoro attraverso l’automazione”, ha dichiarato Guillaume Gauthier, Global Product Marketing Manager di Esaote.

“L’intelligenza artificiale è al centro del sistema. Il nostro Augmented Insight™ include soluzioni basate sull’intelligenza artificiale con un approccio clinico multidisciplinare”, ha aggiunto. “MyLab™X90 è stato progettato ponendo l’operatore al centro per fornire un’esperienza utente senza precedenti, ha dichiarato Florence Labb, Global Customer Marketing Manager di Esaote. “Il nostro obiettivo è rendere i processi complessi più semplici e le tecnologie avanzate prontamente disponibili nella pratica clinica quotidiana. Con MyLab™X90, gli operatori sanitari possono aspettarsi un’esperienza davvero innovativa in questo senso”.

Dal punto di vista tecnologico, MyLab™X90 offre componenti di livello premium come l’architettura ClearWave, la sonda XCrystal e il monitor eLed, garantendo un’eccellente visualizzazione delle immagini a schermo, con una risoluzione di contrasto molto elevate. MyLab X90 è il risultato di sviluppi strategici e team multidisciplinari internazionali focalizzati sull’innovazione e arricchisce la gamma di sistemi a ultrasuoni offerti da Esaote, azienda italiana leader in campo biomedicale in ecografia, risonanza magnetica dedicata e Information Technology per la sanità.

