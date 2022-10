Usb-C per tutti i dispositivi elettronici

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo alla modifica della direttiva sulle apparecchiature radio che introduce il caricatore unico di tipo Usb-C per tutti i dispositivi elettronici dall’autunno del 2024. Il provvedimento è stato adottato con 602 voti favorevoli, 13 contrari e 8 astenuti.

Entro la fine del 2024, tutti i telefoni cellulari, tablet e fotocamere venduti nell’Ue dovranno essere dotati di una porta di ricarica Usb di tipo C. Dalla primavera del 2026 l’obbligo si estenderà ai laptop. La nuova legge fa parte di un più ampio sforzo dell’Ue per ridurre i rifiuti elettronici e consentire ai consumatori di compiere scelte più sostenibili.

Indipendentemente dal produttore, tutti i nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie e auricolari, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari e laptop ricaricabili tramite cavo cablato, operativi con una potenza erogata fino a 100 Watt, dovranno essere dotati di una porta Usb Type-C. Tutti i dispositivi che supportano la ricarica rapida avranno ora la stessa velocità di ricarica, consentendo agli utenti di caricare i propri dispositivi alla stessa velocità con qualsiasi caricabatterie compatibile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata