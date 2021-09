Ecco i dettagli della proposta, che punta anche a ridurre i rifiuti elettronici

Di seguito le misure nel dettaglio proposte oggi dalla Commissione per uniformare gli standard dei caricabatterie nell’Ue.

Una porta di ricarica armonizzata per i dispositivi elettronici

Usb-C sarà la porta comune. Ciò consentirà ai consumatori di caricare i propri dispositivi con lo stesso caricabatterie Usb-C , indipendentemente dalla marca del dispositivo . La tecnologia di ricarica rapida armonizzata aiuterà a prevenire che diversi produttori limitino ingiustificatamente la velocità di ricarica e contribuirà a garantire che la velocità di ricarica sia la stessa quando si utilizza un caricabatterie compatibile per un dispositivo.

Separazione della vendita di un caricabatterie dalla vendita del dispositivo elettronico . I consumatori potranno acquistare un nuovo dispositivo elettronico senza un nuovo caricabatterie. Ciò limiterà il numero di caricabatterie indesiderati acquistati o lasciati inutilizzati. Si stima che la riduzione della produzione e dello smaltimento di nuovi caricabatterie ridurrà la quantità di rifiuti elettronici di quasi mille tonnellate all'anno.

Informazioni migliori per i consumatori. I produttori dovranno fornire informazioni pertinenti sulle prestazioni di ricarica, comprese le informazioni sulla potenza richiesta dal dispositivo e se supporta la ricarica rapida. Ciò renderà più facile per i consumatori vedere se i loro caricabatterie esistenti soddisfano i requisiti del loro nuovo dispositivo o li aiuterà a selezionare un caricabatterie compatibile. In combinazione con le altre misure, ciò aiuterebbe i consumatori a limitare il numero di nuovi caricabatterie acquistati e li aiuterebbe a risparmiare 250 milioni di euro all'anno su acquisti di caricabatterie non necessari. La revisione della direttiva sulle apparecchiature radio rientra nell'azione più ampia della Commissione per affrontare la sostenibilità dei prodotti, in particolare l'elettronica sul mercato dell'Ue, che sarà al centro di una prossima proposta sui prodotti sostenibili.

Prossimi passi

La proposta odierna per una revisione della direttiva sulle apparecchiature radio dovrà ora essere adottata dal Parlamento europeo e Consiglio mediante procedura legislativa ordinaria (codecisione). Un periodo di transizione di 24 mesi dalla data di adozione darà all’industria tutto il tempo per adeguarsi prima dell’entrata in vigore della domanda.Per avere un caricabatterie comune, è necessaria la completa interoperabilità su entrambi i lati del cavo: il dispositivo elettronico e l’alimentatore esterno. L’interoperabilità sul lato del dispositivo, che è di gran lunga la sfida più grande, sarà raggiunta dalla proposta odierna. L’interoperabilità dell’alimentazione esterna sarà affrontata dalla revisione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile della Commissione. Questo sarà lanciato entro la fine dell’anno in modo che la sua entrata in vigore possa essere allineata con la proposta odierna.

Contesto

Nel 2020, nell’Ue sono stati venduti circa 420 milioni di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici portatili. In media, i consumatori possiedono circa tre caricabatterie per telefoni cellulari, di cui due regolarmente. Nonostante ciò, il 38% dei consumatori riferisce di aver riscontrato almeno una volta problemi di non poter caricare il proprio cellulare perché i caricabatterie disponibili erano incompatibili. La situazione non è solo scomoda, ma anche costosa per i consumatori, che spendono circa 2,4 miliardi di euro all’anno in caricabatterie autonomi che non vengono forniti con dispositivi elettronici. Inoltre, si stima che i caricabatterie smaltiti e inutilizzati producano fino a 11.000 tonnellate di rifiuti elettronici ogni anno.

Per affrontare le sfide per i consumatori e per l’ambiente, la Commissione ha sostenuto dal 2009 una soluzione di ricarica comune per telefoni cellulari e dispositivi elettronici simili. La Commissione ha prima facilitato un accordo volontario da parte dell’industria nel 2009 che ha portato all’adozione del primo Memorandum of Understanding (MoU) e ha portato a ridurre il numero di soluzioni di ricarica per telefoni cellulari esistenti sul mercato da 30 a 3. Dopo la scadenza del Memorandum nel 2014, una nuova proposta dell’industria presentata nel marzo 2018 non è stata considerata soddisfacente nel fornire un soluzione di ricarica comune o soddisfare l’esigenza di una maggiore comodità del consumatore e riduzione dei rifiuti elettronici.

