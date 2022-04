La partenza della missione Crew-4 della Nasa è prevista per le 9:52 ora italiana

Un nuovo volo della società di Elon Musk è pronto a partire, questa volta in una missione della Nasa verso la Stazione Spaziale Internazionale. Sono saliti a bordo della capsula spaziale Dragon su un razzo Falcon 9, in vista del lancio, i tre astronauti della NASA Kjell Lindgren, Jessica Watson e Robert Hines più l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea, l’italiana Samantha Cristoforetti. Il lancio da Cape Canaveral, in Florida, è previsto per le 9:52 (ora italiana), con l’attracco della Dragon Capsule con la Stazione Spaziale Internazionale 16 ore dopo.

