(LaPresse) L’Unione europea ha raggiunto l’accordo sul Digital Services Act (Dsa), che impone alle Big Tech una maggiore responsabilità sui contenuti illegali o nocivi che vengono pubblicati sulle loro piattaforme. L’obiettivo è di contrastare l’hate speech, la disinformazione e altri contenuti dannosi online, imponendo alle big tech di vigilare con più attenzione, rendendo ad esempio più facile per gli utenti segnalare i problemi e supportando le autorità di regolamentazione a punire l’inosservanza delle norme con multe. “L’accordo di oggi sul #Dsa è storico – sottolinea la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, su Twitter -. Le nostre nuove regole proteggeranno gli utenti online, garantiranno libertà di espressione e opportunità per le imprese”.

Today’s agreement on #DSA is historic.

Our new rules will protect users online, ensure freedom of expression and opportunities for businesses.

What is illegal offline will effectively be illegal online in the EU.

A strong signal for people, business & countries worldwide.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 23, 2022