Il fondatore del social network annuncia la rivoluzione: "D'ora in avanti saremo prima di tutto metaverso"

(LaPresse) Facebook cambia nome: si chiamerà Meta. L’annuncio è stato dato dal fondatore Mark Zuckerberg durante l’evento annuale Connect. “E’ tempo per noi di adottare un nuovo marchio aziendale che comprenda tutto quello che facciamo, che rifletta chi siamo e quello che speriamo di costruire”, ha dichiarato il Ceo della società, impegnato da tempo nella realizzazione del metaverso, una nuova esperienza immersiva in cui le persone potranno incontrarsi, lavorare e giocare, utilizzando smartphone e altri dispositivi. “Da adesso in avanti saremo innanzitutto metaverso, non Facebook”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata