Decollo all'alba da Baikonur, in Kazakistan

Nuova missione della Russia verso la Stazione Spaziale Internazionale, una navetta è decollata da Baikonur per per consegnare rifornimenti. Il Progress MS-17 è partito all’alba, alle 4:27 del mattino e si prevede che attracchi tradue giorni, consegnando cibo, carburante, attrezzature e rifornimenti per i sette astronauti dell’equipaggio Mark Vande Hei, Shane Kimbrough e Megan McArthur; i russi Oleg Novitsky e Pyotr Dubrov; l’astronauta della Japan Aerospae Exploration Agency Akihiko Hoshide e l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea Thomas Pesque.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata