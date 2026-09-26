Europei pallavolo 2026, oggi la finale Francia-Polonia: orario e dove vederla in tv

Francia e Polonia scendono in campo oggi, sabato 26 settembre, per la finale degli Europei di pallavolo 2026. Le due nazionali giocano a Milano, al Forum di Assago, alle ore 21.00, per contendersi il titolo di campioni di Europa e il pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

La Polonia arriva a questo prestigioso appuntamento dopo aver sconfitto la Slovenia per 3-0 (25-23 25-23 25-18). La Francia, invece, ha eliminato la Finlandia per 3-1 (25-17 18-25 25-18 25-15).

Prima della finalissima, alle ore 17.00, ci sarà la finale per il 3° e 4° posto tra Slovenia e Finlandia (che ha superato gli azzurri di Ferdinando De Giorgi ai quarti).

Dove vedere la finale in tv

La finale tra Francia e Polonia si potrà vedere in tv in chiaro su Rai2, e per gli abbonati anche su Sky, Dazn ed Euro Volley Tv. Fischio di inizio alle ore 21.00 a Milano.