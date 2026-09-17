Regno Unito, il principe Harry riappare in pubblico a Londra agli Invictus Spirit Awards

Il duce del Sussex ha posato per i fotografi e si è fermato per fare selfie con veterani

Il principe Harry ha fatto la sua prima apparizione in pubblico a Londra da quando è rientrato nel Regno Unito dagli Stati Uniti con la moglie Meghan e i due figli. Il duca di Sussex ha partecipato alla prima edizione degli Invictus Spirit Awards, presso l’Old Royal Naval College di Greenwich, arrivando in abito scuro e con le medaglie militari appuntate sul petto. Harry ha posato per i fotografi e si è fermato per alcuni selfie con veterani feriti. Il ritorno del duca sotto i riflettori arriva in una settimana segnata anche dalle tensioni nella famiglia reale, dopo le dichiarazioni attribuite al re Carlo nelle nuove memorie del conte Charles Spencer, fratello della defunta principessa Diana. Secondo il libro, dopo la morte di Diana nel 1997 il sovrano avrebbe detto a Spencer ‘State tranquilli, presto la dimenticheremo’. Buckingham Palace ha smentito, spiegando che il sovrano “è consapevole che il dolore per la perdita di un fratello può offuscare la ragione, influenzare il giudizio e alterare i ricordi in modi che altre persone non riconoscono, anche molti anni dopo una perdita”.

(Aaron Chown/Pool Photo via AP)

Il ritorno in Inghilterra dopo sei anni negli Usa

Harry e Meghan con i figli avevano lasciato l’Inghilterra nel marzo 2020 per trasferirsi in California, rinunciando allo status di membri senior della dinastia, dopo i dissapori del secondogenito di Diana con il fratello William e con il padre Carlo e per le pressioni della stampa britannica, come raccontato dal duca, che ha accusato i media di pregiudizi e razzismo nei confronti della moglie.