Europei Pallavolo 2026, oggi Italia-Svezia a Napoli: orario e dove vederla in tv in chiaro

È ufficialmente tutto esaurito per il match inaugurale degli Europei di Pallavolo 2026 di oggi giovedì 10 settembre dove, nel campo allestito in Piazza del Plebiscito a Napoli, gli azzurri del CT Ferdinando De Giorgi sfideranno la Svezia. Sono 5932 gli spettatori che in serata scalderanno il cuore della città partenopea e sosterranno la Nazionale maschile bicampione del mondo all’inizio del loro percorso europeo. Numerose anche le autorità politico-sportive nazionali e internazionali presenti, primo fra tutti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Come noto si esibiranno, prima e durante il match, i Planet Funk: collettivo tra i più rappresentativi della scena dance ed elettronica italiana nel mondo. Con questa partecipazione il gruppo conferma il forte legame tra la loro musica e il mondo dello sport, un rapporto che negli ultimi mesi li ha visti sempre più protagonisti in importanti appuntamenti sportivi.

“Quello di Piazza del Plebiscito non è semplicemente l’allestimento di un campo da pallavolo, ma è una vera e propria impresa organizzativa, tecnica e logistica. L’obiettivo trasformare uno dei luoghi più iconici d’Italia in un’arena sportiva ai più alti standard internazionali. Un progetto eccezionale anche nei numeri. Dal 17 agosto ad oggi, infatti, circa 200 operai hanno lavorato senza sosta nel cuore di Napoli per costruire praticamente dal nulla un impianto destinato a ospitare la gara inaugurale dei Campionati Europei Maschili 2026 – si legge in una nota della Federvolley – In poco più di tre settimane Piazza del Plebiscito è stata trasformata in un’arena internazionale, attraverso un lavoro che ha richiesto il coordinamento di maestranze, tecnici e professionisti altamente specializzati. Tra gli elementi più impressionanti ci sono le due grandi tribune che raggiungono i 16 metri di altezza, vere e proprie strutture temporanee realizzate all’interno della piazza. A queste si aggiunge la Tribuna Autorità collocata davanti a Palazzo Reale, in uno scenario unico e difficilmente replicabile”.

“L’Arena è stata progettata come un vero impianto sportivo e televisivo di ultima generazione. Per l’illuminazione e lo spettacolo sono stati installati circa 500 fari e predisposti oltre 200 strumenti dedicati agli effetti speciali e alla componente scenografica della serata. Luci, immagini ed effetti accompagneranno l’ingresso delle squadre e i diversi momenti dello show, trasformando la partita in un grande evento internazionale – prosegue la Fipav – Un lavoro enorme ha riguardato anche l’identità visiva: sono stati realizzati circa 1.000 metri quadrati di grafiche stampate e tessuti, necessari a vestire le strutture e trasformare Piazza del Plebiscito in una delle sedi di EuroVolley 2026. Questi numeri che raccontano la dimensione di una sfida organizzativa senza precedenti e la volontà di realizzare qualcosa straordinario. Per la prima volta, infatti, Piazza del Plebiscito ospiterà un evento sportivo di questa portata: un luogo simbolo di Napoli e dell’Italia diventerà così il palcoscenico della grande pallavolo internazionale, davanti agli occhi del pubblico presente e di milioni di spettatori. La grande speranza è quella di regalare a Napoli, alla pallavolo italiana e a tutto il Paese un evento unico, destinato a entrare nella storia”.

De Giorgi: “Livello alto ma siamo pronti”

Nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, sede del Comune della città partenopea si è tenuta ieri mattina la conferenza stampa di presentazione del match inaugurale dei Campionati Europei Maschili. “I Campionati Europei in Italia rappresentano certamente qualcosa di molto importante per tutto il movimento, con tantissime persone che potranno venire a vederci. La partita inaugurale in Piazza del Plebiscito a Napoli – ha dichiarato il ct Ferdinando De Giorgi – sarà certamente qualcosa di unico e che rimarrà a lungo nella memoria di tutti. Ci siamo preparati al meglio in queste settimane per affrontare l’appuntamento clou di questa stagione, che sono i Campionati Europei. Il livello delle altre squadre è molto alto: basti pensare anche al ranking mondiale, dove troviamo ben sette squadre europee nelle prime dieci posizioni. Noi vogliamo giocare una buona pallavolo per arrivare fino in fondo a questo Campionato Europeo”.

✅ Presentata a Napoli, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, la gara inaugurale dei Campionati Europei Maschili 🇮🇹 🆚 🇸🇪



🗓️ 10/09, ore 21.05

🏟️ Piazza del Plebiscito



🔍 🗣️ I DETTAGLI E LE DICHIARAZIONI: https://t.co/BUktkbGa6A#LaNazionale #EuroVolleyM @CEVolleyball pic.twitter.com/swasHgQqbI — Federvolley ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Federvolley) September 9, 2026

Il capitano Simone Giannelli ha detto: “Questa ultima settimana di lavoro è andata bene e sono contento. Stiamo aggiungendo qualità che poi sarà per noi importante per arrivare pronti e preparati alle partite dell’Europeo. La cosa importante e che è bene sempre ricordare, è che bisognerà giocare bene a pallavolo. Siamo contenti e felici di giocare in Italia e di avere i palazzetti pieni che faranno il tifo per noi. La partita inaugurale a Napoli, poi, sarà sicuramente qualcosa di unico. Noi, con le nostre giocate, facciamo gioire il pubblico, quindi tutto parte dalla nostra tecnica. Dobbiamo performare al meglio per far divertire il pubblico e cosa ancora più importante vincere le partite. Sarà sicuramente un contorno fantastico e tutti noi non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico. Per arrivare più in fondo possibile e regalare una gioia all’Italia, occorrerà però giocare bene a pallavolo. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico dell’Europeo, posso dire che la pallavolo maschile è davvero molto equilibrata, con tantissime squadre in grado di fare buone cose e con un livello medio molto alto. Squadre facili da affrontare non ce ne sono e tutte hanno la possibilità di vincere una partita, c’è da fare attenzione e quindi, da parte nostra, dobbiamo fare al meglio le nostre cose, senza sbavature e senza essere superficiali. Ripeto, noi facciamo sempre del nostro meglio, poi dall’altra parte ci sono sempre gli avversari e anche loro proveranno a fare risultato.Una frase per descrivere questo gruppo? Direi: “Lottatori che sognano”.

La competizione vedrà le migliori 24 rappresentative del continente affrontarsi in quattro paesi ospitanti diversi: Bulgaria, Finlandia e Romania e Italia. La Nazionale Italiana, bicampione del mondo, e forte dell’argento ottenuto nell’ultima rassegna continentale, è inserita nella pool A. Dopo la gara di Napoli l’Italia proseguirà il suo cammino al PalaPanini di Modena dove disputerà quattro partite contro: Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05). Ottavi di finale e quarti verranno ospitati dal Palavela di Torino il 20, 21 e 23 settembre, mentre l’Unipol Forum di Milano sarà teatro delle semifinali (25 settembre) e finali (26 settembre). Il presidente della Fipav Gaetano Manfredi ha detto: “Un evento sportivo senza precedenti quello che si svolgerà domani in piazza del Plebiscito. Per la prima volta l’EuroVolley maschile disputerà la partita inaugurale in uno spazio aperto, scegliendo come straordinaria cornice uno dei luoghi più rappresentativi della nostra città. Un appuntamento che ci riempie di orgoglio e che nell’anno in cui Napoli è Capitale Europea dello Sport assume un significato ancora più grande, a testimonianza di quanto per la nostra città lo sport sia strumento di inclusione, aggregazione e condivisione. Napoli è stata scelta ancora una volta come vetrina di una manifestazione di grande rilievo a conferma della sua sempre più crescente vocazione internazionale e capacità organizzativa. Siamo certi che quella di domani sarà una serata di grande sport, spettacolo e partecipazione collettiva, in cui la piazza si trasformerà in una tribuna a cielo aperto per sostenere e tifare tutti insieme i campioni della nostra Nazionale”.

Le altre gare dell’Italia nel girone

Sabato 12 settembre

21.05 Italia vs Grecia

Domenica 13 settembre

21.05 Italia vs Slovacchia

Martedì 15 settembre

21.05 Italia vs Cechia

Giovedì 17 settembre

21.05 Italia vs Slovenia

Italia-Svezia: orario e dove vederla in tv in chiaro

La partita Italia-Svezia, prima gara degli Europei 2026 di Pallavolo, inizia alle 21.05 e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2. Per gli abbonato la partita sarà visibile anche su Sky Sport Arena, NOW TV, DAZN ed EuroVolley TV. Il match sarà visibile in streaming gratis su RaiPlay.