Europei Pallavolo 2026, i convocati di De Giorgi e le ultime in vista dell’esordio: dove vedere le partite in tv in chiaro

Dopo il ko in finale contro la Turchia delle azzurre di Velasco, ora tocca agli uomini agli Europei 2026. Continua, con le convocazioni ufficiali, il percorso per i 14 azzurri verso l’appuntamento clou della lunga stagione azzurra. Presente anche Alessandro Michieletto, che ha recuperato dall’infortunio. La rassegna continentale, in programma dal 10 al 26 settembre, comincerà con la gara inaugurale alle ore 21:05 in Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale, inserita nella pool A, dopo la gara inaugurale di Napoli affronterà al PalaPanini di Modena Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05).
Dopo Napoli e Modena, i Campionati Europei proseguiranno a Torino, quando il PalaVela ospiterà, dal 20 al 23 settembre, insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. La città di Milano, infine, ospiterà il 24 e 26 settembre le semifinali e le finali.
I convocati dell’Italia
- Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.
- Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.
- Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.
- Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.
- Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.
I CONVOCATI DI DE GIORGI PER GLI EUROPEI 🏆🇮🇹#CEV #volley #volleyball #eurovolley pic.twitter.com/x9p1N6U5no— European Volleyball Italy (@CEVolleyballITA) September 8, 2026
Europei pallavolo 2026, il calendario dell’Italia
Ecco il calendario degli Azzurri:
- Giovedì 10 settembre
- 21.05 Italia vs Svezia
- Sabato 12 settembre
- 21.05 Italia vs Grecia
- Domenica 13 settembre
- 21.05 Italia vs Slovacchia
- Martedì 15 settembre
- 21.05 Italia vs Cechia
- Giovedì 17 settembre
- 21.05 Italia vs Slovenia
Europei pallavolo 2026: dove vederli in tv in chiaro
Le partite dell’Europeo saranno trasmesse dalla Rai e da Sky, saranno visibili in chiaro sulla tv pubblica tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri. In streaming gratis i match saranno disponibili su RaiPlay, per gli abbonati anche su Sky Go e Now Tv.