Europei Pallavolo 2026, i convocati di De Giorgi e le ultime in vista dell’esordio: dove vedere le partite in tv in chiaro

La città di Milano ospiterà il 24 e 26 settembre le semifinali e le finali della massima competizione continentale

Dopo il ko in finale contro la Turchia delle azzurre di Velasco, ora tocca agli uomini agli Europei 2026. Continua, con le convocazioni ufficiali, il percorso per i 14 azzurri verso l’appuntamento clou della lunga stagione azzurra. Presente anche Alessandro Michieletto, che ha recuperato dall’infortunio. La rassegna continentale, in programma dal 10 al 26 settembre, comincerà con la gara inaugurale alle ore 21:05 in Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Nazionale, inserita nella pool A, dopo la gara inaugurale di Napoli affronterà al PalaPanini di Modena Grecia (12 settembre, ore 21.05), Slovacchia (13 settembre, ore 21.05), Repubblica Ceca (15 settembre, ore 21.05) e Slovenia (17 settembre, ore 21.05).

Dopo Napoli e Modena, i Campionati Europei proseguiranno a Torino, quando il PalaVela ospiterà, dal 20 al 23 settembre, insieme a Sofia (Bulgaria), ottavi e quarti di finale della rassegna continentale. La città di Milano, infine, ospiterà il 24 e 26 settembre le semifinali e le finali.

I convocati dell’Italia

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Sani, Luca Porro.

Centrali: Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Pardo Mati.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Europei pallavolo 2026, il calendario dell’Italia

Ecco il calendario degli Azzurri:

Giovedì 10 settembre

21.05 Italia vs Svezia



Sabato 12 settembre

21.05 Italia vs Grecia



Domenica 13 settembre

21.05 Italia vs Slovacchia



Martedì 15 settembre

21.05 Italia vs Cechia



Giovedì 17 settembre

21.05 Italia vs Slovenia

Europei pallavolo 2026: dove vederli in tv in chiaro

Le partite dell’Europeo saranno trasmesse dalla Rai e da Sky, saranno visibili in chiaro sulla tv pubblica tutte le partite dell’Italia e una selezione degli altri incontri. In streaming gratis i match saranno disponibili su RaiPlay, per gli abbonati anche su Sky Go e Now Tv.