Europei pallavolo femminili 2026, l’Italia piega la Bulgaria 3-0 e vola ai quarti

Cambia la fase dell’Europeo, non cambia il passo dell’Italia. Le azzurre di Julio Velasco superano 3-0 (25-18, 25-13, 25-13) la Bulgaria negli ottavi di finale degli Europei di pallavolo 2026 e conquistano l’accesso ai quarti, proseguendo il proprio cammino nella rassegna continentale.

Nella splendida cornice del Padiglione P del BVV di Brno, l’Italia supera una Bulgaria, solida e ben organizzata, terza Nazionale per età media più bassa dell’intero Europeo con 23,61 anni, e centra la sesta vittoria consecutiva dall’inizio della manifestazione. Dopo il percorso netto nella Pool D disputata a Göteborg, arriva così anche il primo successo nella fase a eliminazione diretta.

Le prossime avversarie ai quarti di finale

Il prossimo ostacolo sulla strada delle azzurre uscirà dall’ottavo tra Repubblica Ceca e Svezia, in programma questa sera alle 19 a Brno. E sarà ancora il BVV Veletrhy (Padiglione P, Brno Exhibition Centre), impianto da 5.000 spettatori, a fare da cornice al prossimo impegno della Nazionale Seniore Femminile italiana. L’arena, che ha ospitato tutte le gare della Pool B e quattro incontri degli ottavi di finale, sarà teatro anche di due partite dei quarti di finale (calendarizzati per il 2 settembre, orari da definire): Serbia-Grecia e la sfida appunto dell’Italia. Gli altri due quarti di finale si disputeranno invece a Istanbul, al Sinan Erdem Sports Hall (3 settembre).

Italia-Bulgaria, il racconto della partita

Julio Velasco contro la Bulgaria schiera Orro in palleggio, Egonu opposto, Sylla e Antropova schiacciatrici, Danesi e Fahr a far coppia centrale, il libero è Fersino. Risponde Marcello Abbondanza con Slavcheva alzatrice, Dudova fuori mano, Milanova e Ilieva di banda, al centro Krivochiiska e Nikolova, il libero è Pashkuleva.

Partenza in salita per l’Italia sotto di 3-1, ma capace di riequilibrare i valori in campo con Antropova che delizia il BVV di Brno anche con una fucilata dai 9 metri (3-3). La Bulgaria è spavalda soprattutto al centro con Krivochiiska in evidenza ma le azzurre sporcano a muro tanti palloni che permettono una ricostruzione del gioco pulita ed efficace alla distribuzione di Orro. Sylla cambia passo (5-5), Egonu segue a ruota (6-6). La gara è un bel testa a testa (8-8), anche perché Fahr sale di livello. Dudova e Milanova sono pericolose quando cercano gli angoli nelle conclusioni d’attacco. L’Italia carbura lentamente, ma produce tanto gioco e spettacolo.

Egonu scarica la parallela nella zona presidiata da Ilieva (11-9), risponde Dudova con una diagonale stretta (11-10). Ma è Egonu che spacca in due il set con il servizio vincente (14-11) poi il muro azzurro fa 15-13. Cresce l’Italia e cresce la consapevolezza di poter fare la partita. Così Antropova sale in cattedra con una diagonale poderosa (18-14). Abbondanza sfrutta le qualità tecniche dei due liberi alternando Todorova e Pashkuleva nelle fasi di ricezione e difesa. L’Italia però spinge in tutti i fondamentali (22-17) quando Danesi e Antropova murano Dudova. Sylla attacca sul mani-out del muro (24-18), chiude il primo set l’ace di Antropova in battuta (25-18) e Italia avanti 1-0.

Anche l’avvio di secondo set è in equilibrio (2-2). Sylla in attacco esce in due occasioni di mezzo metro sopra le mani del muro avversario (6-4) e azzurre con il naso in avanti. La pressione dell’Italia è incessante e costringe all’errore la formazione bulgara. Antropova schiaccia forte in diagonale e fa 9-5. L’Italia non dà punti di riferimento alle avversarie e gioca una bella pallavolo fatta di fondamentali e acume tattico. Dilaga sul 14-6 perché la battuta costringe all’errore la seconda linea bulgara e perché Todorova e Milanova non riescono a incidere nella fase difensiva. Anche con Pashkuleva in campo le cose non cambiano per la Bulgaria che incassa l’ennesimo ace dell’Italia (16-7).

Egonu alza la qualità della sua performance, diagonale stretta o parallela regala, passa anche con il muro bulgaro ben piazzato. Il divario in campo dice 19-9 e le ragazze del Ct Julio Velasco amministrano il vantaggio vincendo anche la seconda frazione (25-). Italia si porta sul 2-0.Terza frazione senza storia con l’Italia subito in vantaggio 8-3. Sylla vola su ogni palla in seconda linea, Fersino prende macina chilometri di in difesa, Orro fa la differenza in regia e le azzurre allungano sul 13-7. Danesi a muro (16-10) imperversa da ogni angolazione della rete, poi la Bulgaria esce dalla partita sotto i colpi della battuta vincente dell’Italia.

Il 20-12 lancia l’Italia al successo, firmato in calce da Fahr al centro per il 25-12 finale. L’Italia batte la Bulgaria 3-0 e accede con merito ai quarti di finale.