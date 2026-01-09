Gianluca Galassi operato per un tumore al testicolo

Il pallavolista azzurro Gianluca Galassi, campione del Mondo con la nazionale, è stato operato per un tumore al testicolo. A darne notizia è stato il Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, club in cui gioca e che milita in Superlega. L’intervento, eseguito allo IEO di Milano dal dottor Gennaro Musi, è perfettamente riuscito. Oltre alla società, a parlare è stato anche il centrale 28enne che ha ringraziato i compagni di squadra, lo staff e la dirigenza per la “grande riservatezza che hanno avuto in questo mese”.

“Mi è stato diagnosticato un tumore al testicolo e sono stato sottoposto a un intervento chirurgico. Ora dovrò affrontare analisi e controlli per capire quali saranno i tempi di recupero. Ovviamente spero siano i più brevi possibili, per poter tornare presto a fare ciò che amo: giocare a pallavolo”, ha fatto sapere Galassi.

“Per fortuna tutto è stato preso in tempo, grazie alla prevenzione e ai controlli. Per questo voglio consigliarla soprattutto a voi maschietti: la prevenzione è fondamentale. Se anche solo uno di voi, dopo questo messaggio, deciderà di fare un controllo in più, per me varrà più di una vittoria sul campo”. “Affronterò questo periodo di convalescenza a casa, con Laura, Rey e Leonardo, che sono una fonte di amore inesauribile. Vi prometto che tornerò il prima possibile sui campi”.

La carriera di Gianluca Galassi

Gianluca Galassi è nato a Trento il 24 luglio 1997. Ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Trentino Volley, giocando in Serie C e B1. Nel 2015 è passato alla prima squadra, in A1, mentre la stagione successiva ha militato in A2 con il Club Italia Roma. Dal 2016 in poi, e quindi dall’età di 19 anni, ha iniziato a giocare in pianta stabile nella massima categoria della pallavolo italiana e in Champions League. Ha fatto parte di diversi club come Milano, Perugia, Monza e infine Piacenza. In carriera, fin qui, ha collezionato 130 presenze in nazionale e ha vinto numerosi trofei:

1 Coppa Italia A1

2 Campionato del Mondo

1 Campionato europeo

1 Champions League

1 Junior League

1 Universiadi

1 Miglior centrale ai Mondiali 2022

In Serie A1 ha totalizzato 1850 punti in 333 incontri. Ha vinto 156 match e tre premi di Mvp. Monza è la squadra con cui ha fatto più punti: 1134 in 159 gare, di cui 80 vinte.