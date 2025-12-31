Home > Sport > Pallavolo > De Gennaro e Michieletto eletti migliori pallavolisti del 2025: è dominio Italia tra donne e uomini

Alessandro Michieletto, protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo alla conquista dei Mondiali di Volley nelle Filippine, è stato eletto miglior giocatore del 2025. A inserirlo in vetta alla classifica è stato il social team di Volleyball World, testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners. L’attaccante di Trento ha preceduto un altro schiacciatore, il bulgaro Aleksandar Nikolov, in forza a Civitanova. Al terzo posto Simone Giannelli, capitano della Nazionale. Alle spalle del palleggiatore di Perugia il centrale polacco Jakub Kochanowski, lo schiacciatore polacco Wilfredo Leon e il regista bulgaro Simeon Nikolov. In top-10 un altro azzurro, il libero Fabio Balaso, settimo davanti al centrale bulgaro Aleks Grozdanov, allo sloveno Jan Kozamernik e al ceco Patrick Indra.

#1 Alessandro Michieletto 🇮🇹



THE BEST OF 2025.



At just 24 years old, Alessandro Michieletto has already built a stunning legacy. In 2025, he reached the absolute peak — again.



Two-time World Champion with Italy 🇮🇹, crowned MVP of the #MWCH2025, Best Outside Hitter of the… pic.twitter.com/ImDe6U5LUK — Volleyball World (@volleyballworld) December 31, 2025

De Gennaro migliore tra le donne

E’ la consacrazione di un anno magico per il Volley azzurro. Monica De Gennaro, grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo al trionfo dell’Italia ai Mondiali e in Nations League, è stata nominata miglior pallavolista al mondo per il 2025. A inserirla in vetta alla classifica è stato il social team della testata nata da tempo da una partnership tra FIVB e CVC Capital Partners. Premiata come miglior libero dei Mondiali, la 39enne giocatrice di Conegliano succede nell’albo d’oro a Paola Egonu, che era stata premiata nel 2024. Sono sei le azzurre che figurano in top ten a conferma del valore della nazionale di Julio Velasco capace di conquistare il titolo iridato l’anno dopo il trionfo ai Giochi di Parigi. Alle spalle di De Gennaro la schiacciatrice brasiliana Gabi, terza la palleggiatrice Alessia Orro. C’è spazio per gli opposti Ekaterina Antropova (sesta) e Paola Egonu (ottava), per la centrale Anna Danesi (la capitana della Nazionale è nona) e la schiacciatrice Myriam Sylla (decima).