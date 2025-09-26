Mondiali di pallavolo 2025, Italia-Polonia sabato 27 settembre: orario e dove vederla



Ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine Italia e Polonia si affrontano sabato 27 settembre nella semifinale iridata. Le due squadre si affrontano dopo anni di sfide ad altissimo livello, tra cui la finale mondiale vinta dagli azzurri nel 2022 e quella di Nations League 2024 dominata dai polacchi. L’Italia di De Giorgi arriva da successi contro Algeria, Ucraina, Argentina e Belgio. La Polonia, invece, ha vinto tutte le partite, battendo anche Olanda e Turchia. In palio c’è l’accesso alla finale contro la vincente di Repubblica Ceca-Bulgaria. Si gioca alla SM Mall of Asia Arena, in una sfida che sa di finale anticipata.

Mondiali di pallavolo, il percorso dell’Italia





Durante la fase a gironi l’Italia di De Giorgi ha battuto Algeria e Ucraina, perdendo solo contro il Belgio — che poi ha superato ai quarti. La Polonia, dal canto suo, è avanzata imbattuta, superando squadre come Romania, Olanda, Canada e Turchia.



Italia-Polonia: data, sede e orario



La semifinale tra Italia e Polonia si giocherà sabato 27 settembre 2025 presso la SM Mall of Asia Arena, a Pasay City nelle Filippine, con fischio d’inizio fissato per le 12:30 (ora italiana).



Dove vederla in tv



La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai Due, mentre chi vorrà seguirla online potrà farlo tramite RaiPlay, DAZN e VBTV.



Le quote



La Polonia parte favorita secondo le quote: il suo successo vale 1,60, mentre quello dell’Italia è quotato 2,20. È atteso un match molto equilibrato, con l’over (punteggio totale elevato) visto come una scommessa plausibile.