Mondiali pallavolo maschile 2025, Italia-Belgio: quando si gioca e dove vederla in tv

Ai Mondiali di pallavolo maschile 2025 nelle Filippine, è sfida ai quarti di finale tra Italia-Belgio. Gli azzurri di Fefè de Giorgi, campioni in carica, cercano un posto in semifinale per provare a replicare al trionfo delle colleghe della Nazionale femminile allenate da Julio Velasco. Italia-Belgio si sono già incontrate nel gruppo F di qualificazione, e gli Azzurri sono usciti sconfitti dalla nazionale allenata da Emanuele Zanini. Agli ottavi di finale, i giocatori di De Giorgi hanno battuto per 3 set a 0 l’Argentina.

De Giorgi: “Non è una rivincita, ripartiamo da zero”

“L’approccio giusto sarà pensare a questa partita non come a una rivincita, sarà importante avere questo tipo di mentalità; quando si arriva a un quarto di finale non conta tanto se con quella squadra hai già perso o vinto nel girone, è una gara da dentro o fuori e ciò che hai fatto prima non cambia la natura della sfida. Vale per tutte le partite di questo livello”. Così il commissario tecnico dell’Italvolley, Ferdinando De Giorgi, alla vigilia del quarto di finale dei Mondiali contro il Belgio. “Abbiamo già affrontato il Belgio e quella partita ci ha sicuramente lasciato degli spunti, sia tecnici sia di atteggiamento e questi ci sono stati utili anche nelle gare successive. Ora però si riparte da zero, dobbiamo concentrarci su noi stessi, su quello che vogliamo fare in campo e su come attivare al meglio il nostro gioco, come abbiamo fatto finora”, ha aggiunto.

“Per andare avanti in una manifestazione così, bisogna crescere, farlo nella continuità, nell’approccio, nella qualità tecnica. L’obiettivo resta migliorare, non solo rispetto alla gara con il Belgio, ma in generale. Loro sono una squadra forte, stanno disputando un ottimo mondiale e non hanno ancora perso. Contro di noi hanno giocato molto bene, quindi sappiamo che per batterli dovremo alzare il nostro livello. Serve umiltà, perché ogni partita va riconquistata da capo, ma anche serenità, perché stiamo facendo il nostro percorso”, ha proseguito il ct. De Giorgi continua nella sua ampia analisi: “Durante una partita è normale trovarsi in difficoltà – come contro l’Argentina, dove siamo partiti male nel primo set – ma la squadra ha mostrato la capacità di reagire e trovare continuità. Questo sarà fondamentale anche domani. Per quanto riguarda i singoli, loro hanno grandi interpreti, come Reggers, che sta facendo un torneo di altissimo livello. Non è un giocatore che puoi limitare con una sola cosa, serve il muro, la difesa, un approccio collettivo; ma attenzione, il Belgio non è solo lui; hanno centrali molto bravi, un palleggiatore di qualità e un gioco complessivamente efficace”. “Tatticamente, ci sono degli aspetti su cui lavoriamo, ma alla fine tutto passa attraverso la tecnica: puoi avere la strategia giusta, ma se non la esegui tecnicamente bene, non funziona. Quindi l’attenzione è soprattutto su come facciamo le cose. Perché anche le situazioni che conosci bene, se non le esegui con precisione, non ti portano vantaggio. L’obiettivo è chiaro: migliorare rispetto alla gara precedente, essere più continui, più efficaci e più lucidi nei momenti chiave”, ha concluso De Giorgi

Quando si gioca Italia-Belgio

Il match tra gli Azzurri di De Giorgi e la squadra belga è in programma mercoledì 24 settembre alle 9.30 (ora italiana) alla SM Mall of Asia Arena di Pasay City di Manila.

Italia-Belgio, dove vederla in tv e in streaming

Il match dei quarti di finale del mondiale di pallavolo maschile 2025 tra Italia-Belgio sarà trasmesso in chiaro su Rai 2, e in diretta streaming su Dazn, VolleyballWorld TV e RaiPlay.

Il programma completo dei quarti di finale