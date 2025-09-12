Mondiali volley maschile 2025 al via oggi nelle Filippine: calendario Italia, dove vederli

Inizia oggi, venerdì 12 settembre, il Mondiale di volley maschile 2025, in programma nelle Filippine. Dopo il trionfo delle azzurre nella rassegna iridata in Thailandia, occhi puntati sull’Italia guidata da Fefé De Giorgi, campione in carica, che esordirà domenica alle ore 15.30 contro l’Algeria. Sarà possibile vedere l’Italia in diretta tv anche in chiaro e in streaming sui canali Rai.

Gli azzurri, dopo l’argento vinto nelle Finals di Nations League disputate a Ningbo, saranno chiamati a difendere il titolo iridato conquistato l’11 settembre 2022 a Katowice. Per la nazionale tricolore si tratta della 19esima partecipazione della sua storia.

Il calendario del Mondiale fino alla finale

La fase a pool, si giocherà dal 12 al 18 settembre nei due distretti di Manila: Pasay City e Quezon City. La fase a eliminazione diretta, invece, si giocherà esclusivamente nella SM Mall of Asia Arena di Pasay City a partire dal 20 di settembre dopo il giorno di riposo previsto per le squadre qualificate. Gli ottavi di finale sono stati programmati dal 20 al 23 con due match al giorno; mercoledì 24 e giovedì 25 si giocheranno i quarti di finale (ancora due partite al giorno). Il 26 di settembre sarà l’ultimo rest day prima delle semifinali e finali programmate per il 27 e 28 di settembre.

Giannelli: “Ora la palla passa a noi, siamo pronti”

Oggi gli azzurri hanno sostenuto una doppia seduta di lavoro (pesi al mattino e allenamento sul campo nel pomeriggio locale). Quando mancano poco più di 48 ore al match con l’Algeria, è stato il capitano Simone Giannelli a raccontare le sue sensazioni: “Siamo pronti, siamo contenti di essere qui e avere la possibilità di giocarci le nostre carte in questa bella manifestazione, siamo carichi e pronti per disputare questa nuova avventura. Arrivare qui da campioni del mondo in carica è una cosa molto bella, che ci inorgoglisce, soprattutto pensando al fatto che, in virtù della vittoria delle ragazze, l’Italia per qualche giorno sarà campione del mondo con due squadre! Ora di certo la palla è nostra e saremo noi a dover cercare di ripetere l’impresa di tre anni fa trovando le soluzioni giuste che ci possano permettere di bissare quanto fatto in precedenza, siamo consapevoli che sarà davvero molto complicato, ma noi siamo qui e abbiamo voglia di mettere tutti noi stessi in questa avventura”.

Italia: convocati, calendario e precedenti

Di seguito i 14 convocati del ct De Giorgi:

Palleggiatori: 6. Simone Giannelli (capitano), 8. Riccardo Sbertoli

Centrali: 14. Gianluca Galassi, 17. Simone Anzani, 25. Giovanni Gargiulo, 19. Roberto Russo

Schiacciatori: 12. Mattia Bottolo, 5. Alessandro Michieletto, 31. Luca Porro, 9. Francesco Sani.

Opposti: 11. Kamil Rychlicki, 16. Yuri Romanò

Liberi: 7. Fabio Balaso, 28. Domenico Pace

Il calendario degli azzurri nella prima fase

Pool F Smart Arena Coliseum (Quezon City)

14 settembre ore 15:30: Italia-Algeria

16 settembre ore 15:30: Italia-Belgio

18 settembre ore 15:30: Italia-Ucraina

I precedenti dell’Italia con le avversarie della Pool

Algeria: 4 vittorie, 4 gare totali disputate

Belgio: 33 vittorie, 9 sconfitte, 42 gare totali disputate

Ucraina: 6 vittorie, 1 sconfitta, 7 gare totali disputate

I gironi della prima fase

Le Pool della prima fase

Pool A: Filippine, Iran, Egitto, Tunisia – SM Mall of Asia Arena (Pasay City)

Pool B: Polonia, Olanda, Qatar, Romania – Smart Arena Coliseum (Quezon City)

Pool C: Francia, Argentina, Finlandia, Corea del Sud – Smart Arena Coliseum (Quezon C)

Pool D: Stati Uniti, Cuba, Portogallo, Colombia – SM Mall of Asia Arena (Pasay City)

Pool E: Slovenia, Germania, Bulgaria, Cile – SM Mall of Asia Arena (Pasay City)

Pool F: Italia, Ucraina, Belgio, Algeria – Smart Arena Coliseum (Quezon City)

Pool G: Giappone, Canada, Turchia, Libia – Smart Arena Coliseum (Quezon City)

Pool H: Brasile, Serbia, Repubblica Ceca, Cina – SM Mall of Asia Arena (Pasay City)

L’albo d’oro dei Mondiali

Nelle precedenti venti edizioni l’Italia ha ottenuto cinque medaglie: quattro ori (1990, 1994, 1998, 2022) e un argento (1978). Questo l’albo d’oro dei Mondiali maschili:

1949 Praga 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Bulgaria 8.Italia

1952 Mosca 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Bulgaria

1956 Parigi 1.Cecoslovacchia 2.Romania 3.U.R.S.S. 14.Italia

1960 Rio de Janeiro 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Romania

1962 Mosca 1.U.R.S.S. 2.Cecoslovacchia 3.Romania 14.Italia

1966 Praga 1.Cecoslovacchia 2.Romania 3.U.R.S.S. 16.Italia

1970 Sofia 1.Germania Est 2.Bulgaria 3.Giappone 15.Italia

1974 Città del Messico 1.Polonia 2.U.R.S.S. 3.Giappone 19.Italia

1978 Roma 1.U.R.S.S. 2.Italia 3.Cuba

1982 Buenos Aires 1.U.R.S.S. 2.Brasile 3.Argentina 14.Italia

1986 Parigi 1.U.S.A. 2.U.R.S.S. 3.Bulgaria 11.Italia

1990 Rio de Janeiro 1.Italia 2.Cuba 3.U.R.S.S.

1994 Atene 1.Italia 2.Olanda 3.U.S.A.

1998 Tokyo 1.Italia 2.Jugoslavia 3.Cuba

2002 Buenos Aires 1.Brasile 2.Russia 3.Francia 5.Italia

2006 Tokyo 1.Brasile 2.Polonia 3.Bulgaria 5.Italia

2010 Roma 1.Brasile 2.Cuba 3.Serbia 4.Italia

2014 Varsavia 1.Polonia 2.Brasile 3.Germania 13.Italia

2018 Torino 1.Polonia 2.Brasile 3. USA 5.Italia

2022 Katowice 1.Italia 2.Polonia 3. Brasile

Dove vedere i Mondiali in tv anche in chiaro

I Campionati del Mondo di pallavolo maschili 2025 saranno trasmessi da Rai, Dazn e VBTV. Rai 2 (e in streaming RaiPlay) trasmetterà in diretta tutte le gare di Giannelli e compagni. Dazn oltre a tutti i match dell’Italia, trasmetterà in diretta anche tutte le sfide della seconda fase a eliminazione diretta.

VBTV – subscribe.volleyballworld.tv piattaforma della Federazione Internazionale trasmetterà in diretta tutte le gare della rassegna iridata.

I pronostici sull’Italia

Fare come le ragazze di Julio Velasco, laurearsi campioni del Mondo per la seconda volta consecutiva e far salire l’Italia del volley sul tetto del mondo. Sono gli obiettivi della Nazionale di Ferdinando De Giorgi, a due giorni dall’esordio del Mondiale nelle Filippine contro l’Algeria. Gli azzurri, che sono stati sorteggiati nel girone F insieme a Belgio, Ucraina e Algeria, inizieranno il loro cammino da favoriti affrontando la squadra africana, come riporta Agipronews: vale infatti 1,01 su Sisal il successo degli azzurri, contro i 12 offerti per l’Algeria.

In quota titolo invece, per i bookmaker, l’Italia dovrà guardarsi dalla Polonia, in cerca di rivincita dopo la finale persa ai Mondiali del 2022 proprio per mano degli azzurri: vale 3 su PlanetWin365 il quarto titolo dei ragazzi di Nikola Grbic, mentre si sale a 4 per il bis azzurro. Chiudono il podio, entrambe in lavagna a 5, il Brasile e la Francia.

Per quanto riguarda infine il miglior realizzatore di punti, comanda in quota, a 5,50, il polacco Wilfredo Leon, seguito a 6,50 dall’italiano Alessandro Michieletto e, a 8, dal francese Jean Patry. Tra le possibili sorprese, a 12, c’è un altro italiano: l’opposto del Fakel, Yuri Romanò.