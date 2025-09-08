Nazionale, Velasco fa gli auguri a Gattuso: "Ragazzo straordinario, in bocca al lupo a lui"

Dopo essere sbarcato a Malpensa con la nazionale femminile campione del mondo di pallavolo, Julio Velasco ha fatto il suo “in bocca al lupo” a Rino Gattuso in vista del match di stasera tra Israele e Italia. “L’ho conosciuto in uno dei tanti eventi a cui partecipiamo – ha raccontato – è un ragazzo che conoscono tutti, è straordinario“. Poi ha aggiunto: “Tendiamo a esaltarci troppo quando vinciamo, a diventare superbi a volte, e a parlare di disastro quando si perde, dicendo che non ci sono più i calciatori di una volta. Non è così. Io ricordo che l’Italia ha vinto due mondiali proprio mentre la gente diceva che era tutto un disastro”.