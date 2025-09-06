Mondiali volley femminile 2025, Italia in finale: Brasile battuto 3-2 in rimonta

Italia in finale ai Mondiali di volley femminile 2025. Le azzurre hanno battuto in rimonta al tie-break il Brasile al termine di una partita durissima, con Paola Egonu che ha realizzato il punto decisivo della vittoria. Questi i parziali: 22-25, 25-22, 28-30, 25-22, 15-13. Con questo successo la squadra di Velasco ha vendicato la sconfitta, proprio in semifinale, ai Mondiali del 2022. In finale l’Italia, campionessa olimpica in carica, affronterà la Turchia guidata da Daniele Santarelli che nella prima semifinale ha battuto 3-1 il Giappone.

