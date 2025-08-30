Mondiali femminili volley 2025, oggi Italia in campo con la Germania: orario e dove vederla

È tempo di ottavi di finale per l’Italia ai Mondiali femminili di Volley. Appuntamento fissato oggi alle ore 12 italiane al PalaHuamark di Bangkok dove le azzurre affronteranno la Germania del ct italiano Giulio Bregoli nel primo match da dentro o fuori della rassegna. Ieri capitan Danesi e compagne hanno svolto il primo allenamento al PalaHuamark, già teatro del successo in Nations League il 23 giugno del 2024. Il primo successo dell’era Velasco che adesso, nuovamente a Bangkok, le azzurre proveranno ad aggiornare a partire dalla sfida con la Germania.

Velasco: “Germania squadra forte, ci metterà in difficoltà“

“La Germania è indubbiamente una squadra forte – ha dichiarato Velasco – e proprio perché è una squadra forte, certamente, ci metterà in difficoltà. Sono fisiche, migliorate molto in ricezione e in generale in ogni aspetto del gioco grazie anche all’ottimo lavoro fatto da Giulio Bregoli. Sono brave a battere in maniera tattica, le loro centrali sono molto efficaci sia in attacco che a muro e poi hanno a disposizione anche giocatrici esperte, come Stigrot che quando vengono chiamate in causa sanno incidere. Credo che sia necessario combattere la mentalità secondo cui quando si vince si è fortissimi e quando invece si incontrano difficoltà tutto vada male. Non è che perché siamo l’Italia dobbiamo vincere tutte le partite 3-0 o 3-1, si può anche vincere al tiebreak, come spesso dico alle ragazze, 32-30, ma l’importante è vincere. Dobbiamo essere forti di cuore e spirito per reggere a queste difficoltà e soprattutto essere pronti anche a partite lunghe e ricche di insidie”.

Dove vedere la partita in tv

Italia-Germania è trasmessa in diretta su Rai 2 e RaiPlay a partire dalle 11.50, con il commento di Marco Fantasia e Giulia Pisani e le interviste di Edi Dembinski; in studio, Simona Rolandi.