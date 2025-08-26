Mondiali volley femminile 2025, Italia-Belgio 3-1: azzurre agli ottavi

L’Italia sa solo vincere. Ai Mondiali volley femminile 2025 in corso a Phuket, in Thailandia, la Nazionale allenata da Julio Velasco ha battuto il Belgio con il punteggio di 3-1 (25-16, 25-16, 21-25, 25-18). Le azzurre dunque passano agli ottavi di finale da prime del gruppo B, indipendentemente dal risultato che farà Cuba questo pomeriggio. Il prossimo appuntamento è sabato 30 agosto con la vincente dello spareggio tra Germania e Polonia (del gruppo G) che si giocherà mercoledì 27 agosto.

Per l’Italia la fase a gironi parla chiaro: tre vittorie su tre contro Slovacchia (3-0), Cuba (3-0) e Belgio (3-1). Finora la squadra guidata dalla capitana Anna Danesi ha perso solo un set.

Egonu: “Di questa Italia mi piace tutto, sono super fiera”

“Sono veramente contenta, siamo state brave, abbiamo giocato bene. Siamo rimaste con la testa, mi spiace solo per il piccolo calo che ho avuto io personalmente ma siamo state una squadra fantastica, abbiamo difeso, coperto e battuto bene”. Così l’opposto dell’Italia femminile Paola Egonu, match winner con 28 punti realizzati, ai microfoni della Rai dopo la vittoria sul Belgio. “Sono super fiera, dopo tanti anni. Il lavoro che stiamo facendo si vede, qualche piccola imperfezione c’è ma siamo troppo gasate. Mi piace tutto di questa Italia, siamo maturate, anche con le new entry, lavoriamo bene in campo, ci ascoltiamo tra di noi”, ha aggiunto.

Mondiali volley femminile 2025, dove vederli in tv

Le partite dei Mondiali volley femminile 2025 sono visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay, Dazn e VBTV.