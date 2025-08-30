Mondiali femminili volley 2025, l’Italia batte 3-0 la Germania e vola ai quarti

Ai Mondiali femminili volley 2025, la approda ai quarti di finale del torneo in corso in Thailandia. Al PalaHuamark di Bangkok le ragazze di Julio Velasco hanno battuto 3-0 (25-22, 25-18, 25-11) la Germania guidata dal Ct italiano Giulio Bregoli, portando a 33 la striscia record di vittorie consecutive. Paola Egonu miglior realizzatrice con 21 punti (4 muri e 1 ace).

Mondiali femminili volley 2025, quando gioca l’Italia

Le ragazze di Julio Velasco hanno messo in campo l’ennesima prova da grande squadra staccando il pass per i quarti di finale che le vedrà opposte ad una tra Polonia e Belgio (in campo subito dopo l’Italia). Appuntamento fissato per mercoledì 3 settembre quando le azzurre torneranno al PalaHuamark per un match che varrà l’accesso alla zona medaglie.

Velasco: “E’ stata più semplice del previsto”

“Non mi aspettavo questo tipo di partita, devo essere sincero perché di solito loro ricevono molto bene e giocano con una fast efficace. Stasera invece hanno ricevuto meno bene e giocato molto in banda, forse in parte perché abbiamo battuto bene, in parte per demerito loro. È venuta fuori una partita più semplice di quello che mi aspettavo”. Così il ct dell’Italvolley femminile Julio Velasco dopo la vittoria agli ottavo contro la Germania ai Mondiali in Thailandia. “Ce la prendiamo e guardiamo al prossimo turno consapevoli che dovremo dosare bene le energie, con tranquillità mettendo da parte ansia, spesso inconscia, derivante dallo stress di questa lunga competizione. Credo che sarà molto importante gestire questa fase dosando bene allenamenti e riposo perché adesso si entra nel rush finale del Mondiale. Adesso vedremo contro chi ci ritroveremo ai quarti per iniziare a preparare la prossima partita”, ha aggiunto.